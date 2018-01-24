Без права на защиту: зачем МОК отстранил от Игр «чистых» российских спортсменов

Сегодня МОК без всяких оснований и разумных объяснений не допустил до игр более ста российских атлетов. Что это — издевательская зачистка или избавление от сильных конкурентов?
Сегодняшние новости особенно неприятны тем, что из числа олимпийцев вычеркивают сильнейших. Решение МОК не только лишает олимпийских надежд очевидных лидеров в этих видах спорта. Последствия серьезнее. Так, на Игры приглашают только троих российских биатлонистов, это значит, что эстафету они бежать уже не смогут: для нее их должно быть четверо. В шорт-треке от мужской команды тоже осталась только тройка спортсменов. Их также не хватает для эстафеты. В фигурном катании олимпийские чиновники и вовсе разбили пары.
Спортсменов не приглашают, но при этом и не обвиняют ни чем, лишая возможности защититься. В Госдуме за происходящим увидели политический подтекст. Однако о бойкоте Игр по-прежнему речи не идет.
Михаил Дегтярев, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму: «Россию пытаются склонить к тому, чтобы мы хлопнули дверью. Что Россия злая, Россия недоговороспособная, Россия разговаривает со всеми на языке бойкотов. Пусть спортсмены решают. Политики не должны вмешиваться в спорт».
Короткий комментарий Международного олимпийского комитета появился только вечером и звучит он абсурдно. Составители списка заявили, что хотели видеть на Олимпиаде только чистых российских спортсменов. Но при этом добавили: исключение из списка не обязательно связано с допингом. Никаких детальных объяснений за этим не последовало.
Спортивный журналист и писатель Алан Абрахамсон в интервью программе «Итоги дня» заявил, что такое решение МОК — это попытка сохранить баланс.
Алан Абрахамсон, спортивный журналист: «Это попытка дать возможность спортсменам, которых МОК считает чистыми, участвовать в этой Олимпиаде. Дело в том, что многие говорят: спорт и политика в спорте отделены. Это абсурд! Конечно, они вместе, и президент МОК в своей известной речи в Корее в 2014 году об этом говорил».
Абрахамсон уверен, что полного отстранения не будет, и российской сборной — пусть в сокращенном составе — все-таки дадут принять участие в Играх.
Алан Абрахамсон: «Никогда не говори никогда. Я уверен, что там будут „спортсмены-олимпийцы из России“, возможно, десятки, а может, и под двести. И все знают, что это будут „спортсмены-олимпийцы из России“».
Спортсменов не приглашают, но при этом и не обвиняют ни чем, лишая возможности защититься. В Госдуме за происходящим увидели политический подтекст. Однако о бойкоте Игр по-прежнему речи не идет.
Михаил Дегтярев, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму: «Россию пытаются склонить к тому, чтобы мы хлопнули дверью. Что Россия злая, Россия недоговороспособная, Россия разговаривает со всеми на языке бойкотов. Пусть спортсмены решают. Политики не должны вмешиваться в спорт».
Короткий комментарий Международного олимпийского комитета появился только вечером и звучит он абсурдно. Составители списка заявили, что хотели видеть на Олимпиаде только чистых российских спортсменов. Но при этом добавили: исключение из списка не обязательно связано с допингом. Никаких детальных объяснений за этим не последовало.
Спортивный журналист и писатель Алан Абрахамсон в интервью программе «Итоги дня» заявил, что такое решение МОК — это попытка сохранить баланс.
Алан Абрахамсон, спортивный журналист: «Это попытка дать возможность спортсменам, которых МОК считает чистыми, участвовать в этой Олимпиаде. Дело в том, что многие говорят: спорт и политика в спорте отделены. Это абсурд! Конечно, они вместе, и президент МОК в своей известной речи в Корее в 2014 году об этом говорил».
Абрахамсон уверен, что полного отстранения не будет, и российской сборной — пусть в сокращенном составе — все-таки дадут принять участие в Играх.
Алан Абрахамсон: «Никогда не говори никогда. Я уверен, что там будут „спортсмены-олимпийцы из России“, возможно, десятки, а может, и под двести. И все знают, что это будут „спортсмены-олимпийцы из России“».
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