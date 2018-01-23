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    Стали известны имена отстраненных от Олимпиады российских хоккеистов

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко, Александр Кряжев
    Стали известны имена отстраненных от Олимпиады российских хоккеистов

    Стали известны имена отстраненных от Олимпиады российских хоккеистов

    Стали известны имена отстраненных от Олимпиады российских хоккеистов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко, Александр Кряжев

    • На Олимпиаду в Пхёнчхане не получили приглашение четыре российских хоккеиста.

    В списке российских спортсменов, не получивших допуск на Олимпиаду, оказались защитники Антон Белов и Михаил Науменков, а также нападающие Сергей Плотников и Валерий Ничушкин, сообщает «Чемпионат».

    Остальные кандидаты в сборную России по хоккею допущены к участию в Играх.

    Издание отмечает, что Сергей Плотников летом 2017 года получил предупреждение от Международной федерации хоккея (ИИХФ) за нарушение антидопинговых правил. Антон Белов был дисквалифицирован на три месяца после обнаружения в его пробе запрещенного препарата в 2012 году. А Валерий Ничушкин и Михаил Науменков и вовсе ни разу не были замечены в нарушениях.

    Также известно, что в 2014 году Белов в составе сборной России выиграл золото чемпионата мира, а Науменков в 2012 году завоевал серебро.

    Ранее сообщалось, что ряд российских хоккеистов не попали в список потенциальных участников Олимпийских игр. Кроме того, в предварительный список МОК не были включены еще несколько ведущих российских атлетов. В частности, в нем не оказалось биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана, конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, фигуристов Ксении Столбовой и Ивана Букина. Также, согласно последним сообщениям, МОК не выдал приглашения на ОИ-2018 биатлонистам Алексею Волкову и Евгению Гараничеву.

    По данным издания «Советский спорт», причиной недопуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года стало то, что они фигурируют в базе Московской антидопинговой лаборатории.

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    Напомним, в начале декабря исполком МОК отстранил сборную России от Олимпиады 2018 года и дисквалифицировал ОКР. Выступать в Пхёнчхане разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом.

    Список российских атлетов, допущенных к соревнованиям, до 28 января сформирует специальная комиссия МОК. Как отмечал вице-премьер Виталий Мутко, российская команда на Играх будет состоять из около 200 спортсменов.

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