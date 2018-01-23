ОКР ждет объяснений недопуска российских спортсменов на Игры

Вокруг сборной России разгорается новый скандал, причиной которого стали действия МОК, который не внес в списки приглашенных на Олимпиаду в Пхёнчхане лидеров нашей команды. Например, не ждут на Играх конькобежца Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина, фигуристов Ивана Букина и Ксению Столбову. Есть потери и среди хоккеистов. При этом МОК до сих пор не удосужился объяснить причины своих действий.
События вокруг российских олимпийцев сегодня развивались стремительно. В 11:00 стало известно, что олимпийский чемпион и биатлонист №1 в стране Антон Шипулин, а также первый номер среди лыжников Сергей Устюгов не получили до сих пор приглашения в Пхёнчхан.
С заявлением выступил вице-президент ОКР Станислав Поздняков. По его словам, так же, как и не получивший приглашения шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, Шипулин и Устюгов не были вовлечены в расследования комиссии Дениса Освальда, не были замешаны в тех или иных допинговых скандалах, о чем свидетельствует история их проб. Все ранее сданные тесты доказывали их чистоту. Несмотря на это, их имена в шорт-листе потенциальных участников Олимпийских игр отсутствуют.
Шипулин и Устюгов не фигурируют в докладе Макларена, абсурдность положений которого сейчас доказывается в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Ближе к полудню одно из спортивных СМИ сообщает, что ряд российских спортсменов не был допущен на Игры в Пхёнчхане якобы из-за информации из базы данных РУСАДА, которая находится в распоряжении МОК.
В 14:00 по московскому времени приходят сообщения о недопуске на Олимпиаду нескольких ведущих хоккеистов российской сборной (фамилии не назывались), а также фигуристов Ксении Столбовой и Ивана Букина. Столбова выступает в паре с Фёдором Климовым, Букин — с Александрой Степановой.
Таким образом, одним ударом сразу две пары устраняются из числа претендентов на медали в споре танцевальных пар. И опять молчание в ответ на протесты Федерации фигурного катания России. МОК уже сократил предварительный список участников Олимпиады из России с 500 до 389 (фамилии неизвестны). 80% из одобренных спортсменов не участвовали в Играх в Сочи.
Затем предолимпийский абсурд продолжился — биатлонисты из эстафетной команды России Алексей Волков и Евгений Гараничев не получили приглашений.
Международный олимпийский комитет с каким-то особым рвением в последнее время рубит сук, на котором сидит, ведь чем меньше фаворитов в зоне старта олимпийских гонок, тем ниже интерес к соревнованиям, тем скромнее рейтинги телевизионных трансляций, следовательно, тем тоньше ручеек спонсорских пожертвований на такие Игры.
Как передает спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе, представители ОКР просят олимпийских чиновников объясниться. Ведомство господина Баха имеет право не включать тех или иных спортсменов в список участников соревнований, однако при этом должно аргументировать свои решения. Если кем-то, не имеющим отношения к спорту, поставлена задача сделать все, чтобы атлеты из России вернулись домой без медалей, лучше сообщить об этом открыто и заранее.
С заявлением выступил вице-президент ОКР Станислав Поздняков. По его словам, так же, как и не получивший приглашения шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, Шипулин и Устюгов не были вовлечены в расследования комиссии Дениса Освальда, не были замешаны в тех или иных допинговых скандалах, о чем свидетельствует история их проб. Все ранее сданные тесты доказывали их чистоту. Несмотря на это, их имена в шорт-листе потенциальных участников Олимпийских игр отсутствуют.
Шипулин и Устюгов не фигурируют в докладе Макларена, абсурдность положений которого сейчас доказывается в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Ближе к полудню одно из спортивных СМИ сообщает, что ряд российских спортсменов не был допущен на Игры в Пхёнчхане якобы из-за информации из базы данных РУСАДА, которая находится в распоряжении МОК.
В 14:00 по московскому времени приходят сообщения о недопуске на Олимпиаду нескольких ведущих хоккеистов российской сборной (фамилии не назывались), а также фигуристов Ксении Столбовой и Ивана Букина. Столбова выступает в паре с Фёдором Климовым, Букин — с Александрой Степановой.
Таким образом, одним ударом сразу две пары устраняются из числа претендентов на медали в споре танцевальных пар. И опять молчание в ответ на протесты Федерации фигурного катания России. МОК уже сократил предварительный список участников Олимпиады из России с 500 до 389 (фамилии неизвестны). 80% из одобренных спортсменов не участвовали в Играх в Сочи.
Затем предолимпийский абсурд продолжился — биатлонисты из эстафетной команды России Алексей Волков и Евгений Гараничев не получили приглашений.
Международный олимпийский комитет с каким-то особым рвением в последнее время рубит сук, на котором сидит, ведь чем меньше фаворитов в зоне старта олимпийских гонок, тем ниже интерес к соревнованиям, тем скромнее рейтинги телевизионных трансляций, следовательно, тем тоньше ручеек спонсорских пожертвований на такие Игры.
Как передает спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе, представители ОКР просят олимпийских чиновников объясниться. Ведомство господина Баха имеет право не включать тех или иных спортсменов в список участников соревнований, однако при этом должно аргументировать свои решения. Если кем-то, не имеющим отношения к спорту, поставлена задача сделать все, чтобы атлеты из России вернулись домой без медалей, лучше сообщить об этом открыто и заранее.
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