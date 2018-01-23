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    СМИ узнали причину недопуска российских спортсменов на Олимпиаду

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    • Фото: Холявчук Светлана / ТАСС
    СМИ узнали причину недопуска российских спортсменов на Олимпиаду

    СМИ узнали причину недопуска российских спортсменов на Олимпиаду

    СМИ узнали причину недопуска российских спортсменов на Олимпиаду
  • Фото: Холявчук Светлана / ТАСС

    • Источник назвал причину, по которой МОК отказался включить некоторых российских спортсменов в список приглашенных на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

    Неназванный собеседник издания «Советский спорт» говорит, что причиной недопуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года стало то, что они фигурируют в базе Московской антидопинговой лаборатории.

    Источник: «Главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду является не присутствие в докладе Макларена, о чем сейчас все говорят. Фамилий Виктора Ана, Сергея Устюгова и Антона Шипулина там нет. Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении WADA еще в ноябре 2017 года».

    По словам собеседника издания, в этой базе содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. «На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхёнчхане-2018 отклоняются», — подчеркнул источник.

    Ранее сегодня стало известно, что МОК отказался допускать до Олимпиады биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана, конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, а также фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина. Кроме них, в список потенциальных участников Олимпийских игр не попали ведущие хоккеисты сборной России. Также, согласно последним сообщениям, МОК не выдал приглашения на ОИ-2018 биатлонистам Алексею Волкову и Евгению Гараничеву.

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    Напомним, в начале декабря исполком МОК отстранил сборную России от Олимпиады 2018 года и дисквалифицировал ОКР. Пустить на Игры решили только «чистых» российских спортсменов. Список атлетов, которые смогут поехать на Олимпиаду, до 28 января сформирует специальная комиссия МОК.

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