Турецко-курдский конфликт по вине США может перерасти в полномасштабную войну

Сегодня Совбез ООН обсудит ситуацию в Сирии. Речь должна пойти о доставке гуманитарной помощи в пригороды Дамаска и провинцию Идлиб. В кулуарах ООН говорят, что неофициальной и главной темой заседания станут события в сирийском Африне, где Турция проводит операцию под названием «Оливковая ветвь».
Вооруженные силы Турции и отряды «Сирийской свободной армии» продвинулись более чем на 7 километров от турецко-сирийской границы в направлении города Африна. В ходе операции с поэтичным названием «Оливковая ветвь», а это символ мира, нанесены авиаудары более чем по 150 целям. Есть погибшие и раненые, в том числе и среди гражданского населения.
Ввод войск стал ответом на создание американцами 30-тысячной армии на сирийско-турецкой границе, бойцами которой в большинстве своем должны стать курды. И это похоже на создание государства внутри государства.
Дженгиз Томар, декан факультета политических наук Мармарского университета (Стамбул, Турция): «Сейчас цели Америки на Ближнем Востоке совсем иные, они отличаются от турецких. И турки воспринимают это как враждебный акт, ведь США создает террористическое государство внутри самой Сирии. Это влечет за собой проблемы в Ираке, и, соответственно, в Турции очень много проблем из-за этого».
То, что США секретно поставляют курдским формированиям оружие, в том числе противозенитное оборудование, для многих уже не секрет.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы уже давно обращаем внимание на то, что США взяли курс на создание альтернативных органов власти на значительной части сирийской территории. Вашингтон осуществляет открытые, да и неафишируемые поставки современных вооружений в Сирию для передачи тем отрядам, которые с ними сотрудничают, прежде всего, силам демократической Сирии, опирающимся на курдское ополчение».
Эта атака не была внезапной, о ней Эрдоган предупреждал заранее, обвинив Соединенные Штаты в поддержке курдских вооруженных формирований. Власти Турции считают, что «Силы самообороны сирийских курдов» связаны с запрещенной в стране «Рабочей партией Курдистана», а она признана Анкарой террористической группировкой. С новейшим вооружением они могут стать мощной угрозой.
Как передает корреспондент Светлана Гордеева, Эрдоган призывал Америку прекратить провокации. Однако своими действиями Вашингтон, как точно подметил глава российского МИДа Сергей Лавров, демонстрирует отсутствие способности договариваться.
Сергей Лавров: «Вашингтон активно поощрял и продолжает поощрять сепаратистские настроения среди курдов, полностью игнорируя деликатный характер и региональные измерения курдской проблемы. Стремясь понять мотивы такой политики Вашингтона, ничего не остается, кроме того как предположить, что это либо непонимание всей ситуации, либо сознательная провокация».
Операция началась в субботу вечером. Сначала удары наносили турецкие ВВС, затем подключились и наземные силы: танки, отряды специального назначения и пехота. Военные намерены для безопасности страны организовать 30-километровую буферную зону от сирийской границы, свободную от террористов.
Андрей Сушенцов, программный директор клуба «Валдай», руководитель агентства «Внешняя политика», доцент МГИМО: «Но с точки зрения безопасности Турции это угроза, поскольку самостоятельность курдов может подвигнуть к каким-то самостоятельным действом внутри Турции. И в силу того, что курды — это крупный разделенный народ, не имеющий своей государственности, — это постоянная болевая точка Турции».
По мнению политологов разных стран, США могли использовать турецко-курдский конфликт, длящийся более 30 лет, в своих личных целях.
Хусейн Баджи, профессор международных отношений Технического университета Ближнего Востока (Анкара, Турция): «США пытаются просто использовать курдов как рычаг влияния, иначе у США просто нет никаких оснований там находиться. Америка боролась вместе с курдами против ИГИЛ (запрещенная в РФ экстремистская группировка „Исламское государство“), а теперь борется вместе с ними против режима Башара Асада. Причина в том, что США хотят стать главным игроком».
Однако дипломаты склоняются к мнению, что действия США противоречат их собственным обязательствам о приверженности суверенитету и территориальной целостности Сирии, президент которой назвал операцию проявлением жестокой агрессии и пригрозил сбивать турецкие самолеты.
Новый виток турецко-курдских отношений, в которые вмешались США, грозит перейти в полномасштабную войну. Российский МИД заявил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации в Африне и по-прежнему считает основополагающим принцип территориальной целостности Сирии.
Ввод войск стал ответом на создание американцами 30-тысячной армии на сирийско-турецкой границе, бойцами которой в большинстве своем должны стать курды. И это похоже на создание государства внутри государства.
Дженгиз Томар, декан факультета политических наук Мармарского университета (Стамбул, Турция): «Сейчас цели Америки на Ближнем Востоке совсем иные, они отличаются от турецких. И турки воспринимают это как враждебный акт, ведь США создает террористическое государство внутри самой Сирии. Это влечет за собой проблемы в Ираке, и, соответственно, в Турции очень много проблем из-за этого».
То, что США секретно поставляют курдским формированиям оружие, в том числе противозенитное оборудование, для многих уже не секрет.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы уже давно обращаем внимание на то, что США взяли курс на создание альтернативных органов власти на значительной части сирийской территории. Вашингтон осуществляет открытые, да и неафишируемые поставки современных вооружений в Сирию для передачи тем отрядам, которые с ними сотрудничают, прежде всего, силам демократической Сирии, опирающимся на курдское ополчение».
Эта атака не была внезапной, о ней Эрдоган предупреждал заранее, обвинив Соединенные Штаты в поддержке курдских вооруженных формирований. Власти Турции считают, что «Силы самообороны сирийских курдов» связаны с запрещенной в стране «Рабочей партией Курдистана», а она признана Анкарой террористической группировкой. С новейшим вооружением они могут стать мощной угрозой.
Как передает корреспондент Светлана Гордеева, Эрдоган призывал Америку прекратить провокации. Однако своими действиями Вашингтон, как точно подметил глава российского МИДа Сергей Лавров, демонстрирует отсутствие способности договариваться.
Сергей Лавров: «Вашингтон активно поощрял и продолжает поощрять сепаратистские настроения среди курдов, полностью игнорируя деликатный характер и региональные измерения курдской проблемы. Стремясь понять мотивы такой политики Вашингтона, ничего не остается, кроме того как предположить, что это либо непонимание всей ситуации, либо сознательная провокация».
Операция началась в субботу вечером. Сначала удары наносили турецкие ВВС, затем подключились и наземные силы: танки, отряды специального назначения и пехота. Военные намерены для безопасности страны организовать 30-километровую буферную зону от сирийской границы, свободную от террористов.
Андрей Сушенцов, программный директор клуба «Валдай», руководитель агентства «Внешняя политика», доцент МГИМО: «Но с точки зрения безопасности Турции это угроза, поскольку самостоятельность курдов может подвигнуть к каким-то самостоятельным действом внутри Турции. И в силу того, что курды — это крупный разделенный народ, не имеющий своей государственности, — это постоянная болевая точка Турции».
По мнению политологов разных стран, США могли использовать турецко-курдский конфликт, длящийся более 30 лет, в своих личных целях.
Хусейн Баджи, профессор международных отношений Технического университета Ближнего Востока (Анкара, Турция): «США пытаются просто использовать курдов как рычаг влияния, иначе у США просто нет никаких оснований там находиться. Америка боролась вместе с курдами против ИГИЛ (запрещенная в РФ экстремистская группировка „Исламское государство“), а теперь борется вместе с ними против режима Башара Асада. Причина в том, что США хотят стать главным игроком».
Однако дипломаты склоняются к мнению, что действия США противоречат их собственным обязательствам о приверженности суверенитету и территориальной целостности Сирии, президент которой назвал операцию проявлением жестокой агрессии и пригрозил сбивать турецкие самолеты.
Новый виток турецко-курдских отношений, в которые вмешались США, грозит перейти в полномасштабную войну. Российский МИД заявил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации в Африне и по-прежнему считает основополагающим принцип территориальной целостности Сирии.
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