Турецкий гамбит: Эрдоган начал войну с США в Сирии

Турецкая авиация второй день бомбит Африн, сегодня к ней подключились сухопутные войска. И это уже совсем новое противостояние. Потому что Асад уже объявил — мы считаем это актом агрессии. Потому что Эрдоган уже ответил — мы так защищаемся от курдских террористов.
Операцию «Оливковая ветвь» турки начали в ответ на создание американцами 30-тысячной армии на сирийско-турецкой границе. В США ее назвали демократическими силами самообороны. Однако выглядит это как попытка создать квазигосударство на территории Сирии и может закончиться деградацией ситуации в регионе.
Хусейн Баджи, профессор международных отношений Технического университета Ближнего Востока: «Американцы хотят остаться в Сирии, для этого им нужны курды. Хотят настолько, что готовы к конфликту внутри НАТО — с Турцией. И нам объясняют — вооружаем курдов, чтобы халифат не вернулся. Да нет, это создание квазигосударства на нашей границе, это — раздел Сирии. Ведь государство начинается с армии. И не забудьте — американцы в Сирии находятся незаконно».
Эрдоган почти не стесняется в выражениях, очень жестко заявляя: коллеги, лучше сами уберите свои знамена с сирийских площадей на севере, чем это сделаем мы и вручим их вам лично. Лучше сами сорвите шевроны с повстанческих армий, которые вы поддерживаете, чем это сделаем мы. Он не называет имен коллег, но все прекрасно понимают, о ком идет речь. Пентагон пока хранит молчание, тоже понимания, что таким образом Эрдоган говорит не о территориальной целостности Сирии — он решает на ее территории свои проблемы.
При этом Эрдоган очень четко объясняет свою позицию: никого не должно обманывать слово «демократический» в названии собираемой американцами армии. Для Турции — это сборище террористов, которое она намерена ликвидировать в зародыше. И де-факто это означает одно: даже не полномасштабную операцию на севере Сирии, а войну между Турцией с одной стороны и поддержанными американцами подразделениями, то есть с Америкой, с другой. Получается, что после объявления победы над халифатом, в Сирии может начаться война между теми, кто считает себя победителями.
Дженгиз Томар, декан факультета Политических наук Мармарского университета: «Вся надежда сейчас на Россию, что она найдет выход из тупика, потому что даже правительство Асада заявляет, что все должны убраться с его территории. И оно не собирается поддерживать курдов».
На севере Сирии, по логике Эрдогана, американцы разыграли многоходовку: сначала наблюдали за тем, как террористы заняли границу с Турцией, потом помогли курдам освободить именно эту территорию и теперь поддерживают опасный для Турции анклав. Куда делись боевики ИГИЛ? Турки уверяют: американцы их вывезли втайне от президента Трампа. Может быть, в Афганистан, который Трамп называет самой опасной точкой для американцев и где игиловцев вдруг стало больше. И оборону они держат против увеличенного Трампом контингента непробиваемую.
В этой ситуации сочинские переговоры, на которые зовет Путин, уже выглядят как один из последних бастионов в сирийской передышке, потому что это, по крайней мере, платформа, на которой можно разговаривать и договариваться, а не воевать. И при этом Путин прекрасно понимает, что Эрдоган едет не потому, что ему вдруг стало по пути с Асадом, и не потому, что он вдруг поверил в российскую идею сирийской территориальной целостности. В данный момент это наш тактический партнер. Но партнер достаточно сильный, и мы уважаем силу друг друга.
В итоге же получается, что на межсирийских переговорах в Сочи, где все игроки будут продвигать свои интересы, Путину нужно будет очень жестко контролировать, чтобы разговор был все-таки о судьбе единой Сирии. Потому что вряд ли легко будет обсуждать будущее тем, кто снова угрожает друг другу в настоящем.
Подробнее — в сюжете «Итогов недели» с Ирадой Зейналовой.
Хусейн Баджи, профессор международных отношений Технического университета Ближнего Востока: «Американцы хотят остаться в Сирии, для этого им нужны курды. Хотят настолько, что готовы к конфликту внутри НАТО — с Турцией. И нам объясняют — вооружаем курдов, чтобы халифат не вернулся. Да нет, это создание квазигосударства на нашей границе, это — раздел Сирии. Ведь государство начинается с армии. И не забудьте — американцы в Сирии находятся незаконно».
Эрдоган почти не стесняется в выражениях, очень жестко заявляя: коллеги, лучше сами уберите свои знамена с сирийских площадей на севере, чем это сделаем мы и вручим их вам лично. Лучше сами сорвите шевроны с повстанческих армий, которые вы поддерживаете, чем это сделаем мы. Он не называет имен коллег, но все прекрасно понимают, о ком идет речь. Пентагон пока хранит молчание, тоже понимания, что таким образом Эрдоган говорит не о территориальной целостности Сирии — он решает на ее территории свои проблемы.
При этом Эрдоган очень четко объясняет свою позицию: никого не должно обманывать слово «демократический» в названии собираемой американцами армии. Для Турции — это сборище террористов, которое она намерена ликвидировать в зародыше. И де-факто это означает одно: даже не полномасштабную операцию на севере Сирии, а войну между Турцией с одной стороны и поддержанными американцами подразделениями, то есть с Америкой, с другой. Получается, что после объявления победы над халифатом, в Сирии может начаться война между теми, кто считает себя победителями.
Дженгиз Томар, декан факультета Политических наук Мармарского университета: «Вся надежда сейчас на Россию, что она найдет выход из тупика, потому что даже правительство Асада заявляет, что все должны убраться с его территории. И оно не собирается поддерживать курдов».
На севере Сирии, по логике Эрдогана, американцы разыграли многоходовку: сначала наблюдали за тем, как террористы заняли границу с Турцией, потом помогли курдам освободить именно эту территорию и теперь поддерживают опасный для Турции анклав. Куда делись боевики ИГИЛ? Турки уверяют: американцы их вывезли втайне от президента Трампа. Может быть, в Афганистан, который Трамп называет самой опасной точкой для американцев и где игиловцев вдруг стало больше. И оборону они держат против увеличенного Трампом контингента непробиваемую.
В этой ситуации сочинские переговоры, на которые зовет Путин, уже выглядят как один из последних бастионов в сирийской передышке, потому что это, по крайней мере, платформа, на которой можно разговаривать и договариваться, а не воевать. И при этом Путин прекрасно понимает, что Эрдоган едет не потому, что ему вдруг стало по пути с Асадом, и не потому, что он вдруг поверил в российскую идею сирийской территориальной целостности. В данный момент это наш тактический партнер. Но партнер достаточно сильный, и мы уважаем силу друг друга.
В итоге же получается, что на межсирийских переговорах в Сочи, где все игроки будут продвигать свои интересы, Путину нужно будет очень жестко контролировать, чтобы разговор был все-таки о судьбе единой Сирии. Потому что вряд ли легко будет обсуждать будущее тем, кто снова угрожает друг другу в настоящем.
Подробнее — в сюжете «Итогов недели» с Ирадой Зейналовой.
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