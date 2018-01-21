Анкара раскрыла детали военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском в Африне

Резкое обострение ситуации в сирийском Африне стало главной международной новостью. Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований. Уже сегодня к авиации могут присоединиться наземные войска.
Появились данные о жертвах боевых действий. По информации курдского агентства Firat, накануне в результате турецкой воздушной бомбардировки города Африна получил серьезные ранения 7-летний мальчик арабского происхождения Ехья Хемеде. Несмотря на все усилия докторов, ребенок скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что в результате авианалета погибли 9 человек (6 мирных граждан и 3 бойца курдских сил самообороны), еще 13 получили ранения. Об убитых мирных жителях заявили представители курдов, штаб турецкой армии утверждает, что среди погибших и пострадавших только боевики.
Турецкие военные заявляли, что намерены «очистить от террористов» всю территорию к востоку от реки Евфрат в Сирии до границы с Ираком. В Анкаре уверены, что в этом районе находятся сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В бомбардировках были задействованы 72 самолета. Они поразили больше сотни целей. Официально операцию называют антитеррористической.
Бинали Йылдырым, председатель Правительства Турции: «Мы продолжим действия на земле. Сухопутные войска страны присоединятся к операции против курдских вооруженных формирований в сирийском Африне в воскресенье, 21 января, если того потребует ситуация. Помимо турецких вооруженных сил, в этой операции участвуют части Свободной сирийской армии».
В сирийском МИДе турецкую операцию «посягательством на суверенитет страны» и призвали мировое сообщество вмешаться. Озабоченность выразили в российском МИДе. Наши дипломаты призвали стороны проявить взаимную сдержанность и подчеркнули, что «Россия придерживается последовательной позиции в Сирии, которая основывается на сохранении территориальной целостности, уважении суверенитета и поиске политического урегулирования».
В Минобороны РФ подчеркнули, что российским военным эскалация в Африне не угрожает. Их оперативно перебросили в другой район. Причиной обострения, по мнению представителей ведомства, стали провокации со стороны США, главным образом заявления о создании вооруженных отрядов на границе с Турцией и бесконтрольные поставки курдским формированиям оружия, в том числе ПЗРК.
Ранее сообщалось, что в результате авианалета погибли 9 человек (6 мирных граждан и 3 бойца курдских сил самообороны), еще 13 получили ранения. Об убитых мирных жителях заявили представители курдов, штаб турецкой армии утверждает, что среди погибших и пострадавших только боевики.
Турецкие военные заявляли, что намерены «очистить от террористов» всю территорию к востоку от реки Евфрат в Сирии до границы с Ираком. В Анкаре уверены, что в этом районе находятся сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В бомбардировках были задействованы 72 самолета. Они поразили больше сотни целей. Официально операцию называют антитеррористической.
Бинали Йылдырым, председатель Правительства Турции: «Мы продолжим действия на земле. Сухопутные войска страны присоединятся к операции против курдских вооруженных формирований в сирийском Африне в воскресенье, 21 января, если того потребует ситуация. Помимо турецких вооруженных сил, в этой операции участвуют части Свободной сирийской армии».
В сирийском МИДе турецкую операцию «посягательством на суверенитет страны» и призвали мировое сообщество вмешаться. Озабоченность выразили в российском МИДе. Наши дипломаты призвали стороны проявить взаимную сдержанность и подчеркнули, что «Россия придерживается последовательной позиции в Сирии, которая основывается на сохранении территориальной целостности, уважении суверенитета и поиске политического урегулирования».
В Минобороны РФ подчеркнули, что российским военным эскалация в Африне не угрожает. Их оперативно перебросили в другой район. Причиной обострения, по мнению представителей ведомства, стали провокации со стороны США, главным образом заявления о создании вооруженных отрядов на границе с Турцией и бесконтрольные поставки курдским формированиям оружия, в том числе ПЗРК.
Комментарии