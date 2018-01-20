Генштаб Турции сообщил о поражении 108 целей в сирийском Африне

Более 70 турецких военных самолетов, которые участвовали в нанесении ударов по объектом курдских формирований в Африне, вернулись на свои базы. Об этом заявили в турецком генштабе.
В генштабе Турции отчитались об успешном выполнении задания. На базы после ударов по Африну вернулись 72 самолета, передает РИА Новости. Авиация поразила 108 из 113 намеченных целей.
Генштаб Турции: «Удары по объектам наносились в семи районах Африна, где были поражены 108 целей. Участвовавшие в операции 72 самолета ВВС Турции благополучно вернулись на свои базы».
Ранее турецкие власти объявили о начале операции под названием «Оливковая ветвь» против курдов в Африне. Она стартовала в 17:00 по Москве. Отрады сирийской оппозиции перешли в наступление.
В МИД РФ призвали противостоящие стороны в Африне проявить взаимную сдержанность.
Генштаб Турции: «Удары по объектам наносились в семи районах Африна, где были поражены 108 целей. Участвовавшие в операции 72 самолета ВВС Турции благополучно вернулись на свои базы».
Ранее турецкие власти объявили о начале операции под названием «Оливковая ветвь» против курдов в Африне. Она стартовала в 17:00 по Москве. Отрады сирийской оппозиции перешли в наступление.
В МИД РФ призвали противостоящие стороны в Африне проявить взаимную сдержанность.
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