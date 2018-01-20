Власти Турции анонсировали начало наземной операции в Африне

Наземная операция ВС Турции в сирийском Африне может быть начата в воскресенье, заявил
премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.
Ранее турецкие власти объявили о начале операции под названием «Оливковая ветвь» против курдов в Африне. Она стартовала в 17:00 по Москве. Отрады сирийской оппозиции перешли в наступление. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.
Бинали Йылдырым: «Сегодня наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра, в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией».
В МИД РФ призвали противостоящие стороны в Африне проявить взаимную сдержанность. В ведомстве отметили, что к военной операции Турции привели поставки Пентагоном современных вооружений, в том числе ПЗРК, проамериканским формированиям.
Как пояснил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, военная операция в Африне «не направлена против сирийского государства и народа Сирии, не преследует цель нарушить территориальную целостность, суверенитет и политическое единство соседней страны. Целью операции является ликвидация боевиков террористических организаций „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в РФ), Рабочая партия Курдистана, „Силы народной самообороны“ (СНС), „Демократический союз“ (ДС). После успешного завершения операции ВС Турции покинут регион».
Бинали Йылдырым: «Сегодня наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра, в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией».
В МИД РФ призвали противостоящие стороны в Африне проявить взаимную сдержанность. В ведомстве отметили, что к военной операции Турции привели поставки Пентагоном современных вооружений, в том числе ПЗРК, проамериканским формированиям.
Как пояснил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, военная операция в Африне «не направлена против сирийского государства и народа Сирии, не преследует цель нарушить территориальную целостность, суверенитет и политическое единство соседней страны. Целью операции является ликвидация боевиков террористических организаций „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в РФ), Рабочая партия Курдистана, „Силы народной самообороны“ (СНС), „Демократический союз“ (ДС). После успешного завершения операции ВС Турции покинут регион».
Комментарии