МИД РФ призвал стороны к сдержанности в связи с турецкой операцией в Африне

В Москве внимательно следят за ситуацией в Сирии, где турецкие военные начали операцию против курдов.
МИД РФ: «Россия придерживается последовательной позиции по поиску развязок в Сирии, которая основывается на сохранении территориальной целостности, уважении суверенитета этой страны и поиске долгосрочного политического урегулирования в соответствии с положениями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и договоренностей, достигнутых в рамках астанинского процесса о функционировании зон деэскалации».
В российском внешнеполитическом ведомстве призвали противостоящие стороны в Африне проявить взаимную сдержанность, сообщает РИА Новости.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что армия страны фактически начала наземную операцию в сирийском Африне.
В Генштабе подтвердили эту информацию, уточнив, что операция «Оливковая ветвь» началась в 17:00 мск. Турецкие ВВС начали бомбить позиции курдов, а сирийская оппозиция перешла в наступление. Отряды на танках продвигаются вглубь Африна, занятого курдскими военизированными формированиями.
В российском внешнеполитическом ведомстве призвали противостоящие стороны в Африне проявить взаимную сдержанность, сообщает РИА Новости.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что армия страны фактически начала наземную операцию в сирийском Африне.
В Генштабе подтвердили эту информацию, уточнив, что операция «Оливковая ветвь» началась в 17:00 мск. Турецкие ВВС начали бомбить позиции курдов, а сирийская оппозиция перешла в наступление. Отряды на танках продвигаются вглубь Африна, занятого курдскими военизированными формированиями.
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