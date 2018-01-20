Турецкие истребители начали бомбить позиции курдов в Африне

Истребители ВВС Турции начали в субботу наносить удары по позициям сирийских курдов в районе Африна в Сирии.
Самолеты уничтожают наблюдательные пункты курдов на севере САР, передает агентство «Анадолу».
Из сообщения: «В небе над приграничной с Сирией турецкой провинцией Хатай, в районах Рейханлы и Кырыкхан видны самолеты ВВС Турции. Вскоре после пересечения авиацией границы с Сирией из Африна стали доносится звуки разрыва снарядов».
Одновременно в Африне начали наступление поддерживаемые Анкарой оппозиционные отряды Свободной сирийской армии. Отряды «пересекли границу с Сирией в районе турецкой провинции Хатай и продвигаются вглубь Африна на военной технике. Бойцы оппозиции пока не столкнулись с серьезным сопротивлением».
В пятницу и в ночь на субботу вооруженные силы Турции нанесли серию артиллерийских ударов по району, где расположен Африн, занятый курдскими военизированными формированиями. Турция считает эти отряды террористической группировкой. Президент Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии «фактически началась». Позже Генштаб подтвердил, уточнив, что операция «Оливковая ветвь» началась 20 января в 17:00 мск.
США на фоне сообщений о начале Турцией и отрядами сирийской оппозиции военной операции против курдов в Сирии призвали стороны избегать эскалации конфликта в регионе.
Эрик Пахон, официальный представитель министерства обороны США: «Мы призываем все стороны избегать эскалации и сосредоточиться на более важной задаче по разгрому ИГ (запрещена в РФ)».
В Африне проживает порядка 1,5 млн сирийских курдов.
Из сообщения: «В небе над приграничной с Сирией турецкой провинцией Хатай, в районах Рейханлы и Кырыкхан видны самолеты ВВС Турции. Вскоре после пересечения авиацией границы с Сирией из Африна стали доносится звуки разрыва снарядов».
Одновременно в Африне начали наступление поддерживаемые Анкарой оппозиционные отряды Свободной сирийской армии. Отряды «пересекли границу с Сирией в районе турецкой провинции Хатай и продвигаются вглубь Африна на военной технике. Бойцы оппозиции пока не столкнулись с серьезным сопротивлением».
Отряды сирийской оппозиции наступают на Африн https://t.co/BAMNtuHa3U #Турция #Сирия #Африн #Syria #US #Turkey #PYD #PKK pic.twitter.com/cbZ5OEUvbr— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 20 января 2018 г.
В пятницу и в ночь на субботу вооруженные силы Турции нанесли серию артиллерийских ударов по району, где расположен Африн, занятый курдскими военизированными формированиями. Турция считает эти отряды террористической группировкой. Президент Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии «фактически началась». Позже Генштаб подтвердил, уточнив, что операция «Оливковая ветвь» началась 20 января в 17:00 мск.
[Видео] ВС Турции ударили по террористам в Африне https://t.co/HBwBE2NGKd #Турция #Сирия #террористы #Африн #PYD #PKK #Syria #US #Turkey pic.twitter.com/i458SJIi9M— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 20 января 2018 г.
США на фоне сообщений о начале Турцией и отрядами сирийской оппозиции военной операции против курдов в Сирии призвали стороны избегать эскалации конфликта в регионе.
Эрик Пахон, официальный представитель министерства обороны США: «Мы призываем все стороны избегать эскалации и сосредоточиться на более важной задаче по разгрому ИГ (запрещена в РФ)».
В Африне проживает порядка 1,5 млн сирийских курдов.
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