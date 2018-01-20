Турция нанесла удары по курдам в Африне «в ответ на провокации»

В турецком Генштабе подтвердили появившиеся в СМИ сообщения об ударах по позициям курдов в сирийском районе Африн.
В ночь на 20 января на северо-западе Сирии были атакованы склады и убежища отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» (ДС). Турецкие военные объяснили, что удары стали ответом на провокации.
Генштаб ВС Турции: «19–20 января 2018 года были уничтожены объекты террористов из ДС, СНС и Рабочей партии Курдистана, в том числе убежища и склады. Удары наносились на основе права Турции на самооборону и в ответ на их провокационный огонь».
Ранее сообщалось, что Анкара отправила колонну танков к границе с Сирией. Это ответные меры на создание так называемых сил безопасности границы. Их на севере Сирии организует международная коалиция во главе с США. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов к новой «антитеррористической операции», которая может начаться в любой момент.
Сирийские власти выступили категорически против проведения Турцией военной операции на своей территории. В Дамаске заявили, что такие действия будут расценены как акт агрессии. С призывом воздержаться от проведения операции к Анкаре обратились Соединенные Штаты, сотрудничающие с сирийскими курдами. По данным турецкого Анатолийского агентства, США оказывают логистическую и разведывательную поддержку отрядам курдской самообороны на границе с Турцией.
Генштаб ВС Турции: «19–20 января 2018 года были уничтожены объекты террористов из ДС, СНС и Рабочей партии Курдистана, в том числе убежища и склады. Удары наносились на основе права Турции на самооборону и в ответ на их провокационный огонь».
Ранее сообщалось, что Анкара отправила колонну танков к границе с Сирией. Это ответные меры на создание так называемых сил безопасности границы. Их на севере Сирии организует международная коалиция во главе с США. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов к новой «антитеррористической операции», которая может начаться в любой момент.
Сирийские власти выступили категорически против проведения Турцией военной операции на своей территории. В Дамаске заявили, что такие действия будут расценены как акт агрессии. С призывом воздержаться от проведения операции к Анкаре обратились Соединенные Штаты, сотрудничающие с сирийскими курдами. По данным турецкого Анатолийского агентства, США оказывают логистическую и разведывательную поддержку отрядам курдской самообороны на границе с Турцией.
Комментарии