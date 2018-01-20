Эрдоган заявил о начале антитеррористической операции в сирийском Африне

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в сирийском Африне.
Реджеп Тайип Эрдоган: «Антитеррористическая операция в Африне фактически началась».
По данным агентства «Анадолу», глава государства заявил о том, что «Запад должен осознать, что Турция — союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе». Местом проведения следующей операции турецких сил станет сирийский регион Манбидж, добавил Эрдоган. Турцекий лидер выступал в провинции Кютахья.
В пятницу и в ночь на субботу вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по району, где расположен Африн, занятый курдскими военизированными формированиями. Турция считает эти отряды террористической группировкой.
Ранее Эрдоган грозился уничтожить так называемые силы безопасности границы, которые Вашингтон планирует создать в Сирии. В штабе международной коалиции заявили, что США собираются обучить вооруженную группировку в 30 тысяч бойцов оппозиции арабской республики и дислоцировать ее вдоль границ страны и в районе Евфрата. Предполагается, что в состав вооруженных формирований войдут американские союзники, повстанцы из числа сирийских курдов.
В Анкаре отреагировали незамедлительно и пообещали ответить как на угрозу безопасности Турции. Эрдоган сообщил, что армия республики может начать операцию на границе в любую минуту.
Дамаск называл планы Вашингтона «агрессией и оккупацией», заявив, что присутствие любых иностранных военных на территории Сирии неприемлемо.
По данным агентства «Анадолу», глава государства заявил о том, что «Запад должен осознать, что Турция — союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе». Местом проведения следующей операции турецких сил станет сирийский регион Манбидж, добавил Эрдоган. Турцекий лидер выступал в провинции Кютахья.
В пятницу и в ночь на субботу вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по району, где расположен Африн, занятый курдскими военизированными формированиями. Турция считает эти отряды террористической группировкой.
Ранее Эрдоган грозился уничтожить так называемые силы безопасности границы, которые Вашингтон планирует создать в Сирии. В штабе международной коалиции заявили, что США собираются обучить вооруженную группировку в 30 тысяч бойцов оппозиции арабской республики и дислоцировать ее вдоль границ страны и в районе Евфрата. Предполагается, что в состав вооруженных формирований войдут американские союзники, повстанцы из числа сирийских курдов.
В Анкаре отреагировали незамедлительно и пообещали ответить как на угрозу безопасности Турции. Эрдоган сообщил, что армия республики может начать операцию на границе в любую минуту.
Дамаск называл планы Вашингтона «агрессией и оккупацией», заявив, что присутствие любых иностранных военных на территории Сирии неприемлемо.
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