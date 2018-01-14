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    Коалиция США создаст «силы безопасности границы» в Сирии

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    Коалиция США создаст «силы безопасности границы» в Сирии

    Коалиция США создаст «силы безопасности границы» в Сирии

    Отряды оппозиционных «Сирийских демократических сил» пройдут переподготовку под контролем международной коалиции США. После этого их разместят на границе САР с Турцией, Ираком и по течению Евфрата.

    Международная коалиция, которую возглавляют США, приступила к созданию «сил безопасности границы» в Сирии. В эту новую пограничную службу войдут бойцы из оппозиционных официальному Дамаску «Сирийских демократических сил» (СДС).

    Представитель коалиции Томас Вил заявил изданию Defense Post, что новые отряды разместят на границе Сирии с Ираком и Турцией, а также по течению реки Евфрат. Переподготовку уже проходят 230 человек. А в конечном итоге в «силы безопасности границы» должны войти порядка 30 тысяч человек.

    Томас Вил: «Фундаментом новой силовой структуры, по сути, станут приблизительно 15 тысяч членов „Сирийских демократических сил“, которые пройдут переподготовку для несения службы в пограничных войсках, поскольку их борьба с ИГИЛ (запрещенной в РФ организацией — ред.) подходит к концу».

    Сообщение об этой инициативе США появилось на фоне решения властей Турции начать операцию на севере САР, в регионах Манбидж и Африн, которые находятся под контролем сирийских курдов.

    «Сирийские демократические силы» были сформированы при поддержке США, как заявлялось, для борьбы с ИГИЛ. В это формирование в основном вошли сирийские курды и представители арабских племен, которые получали вооружение от международной коалиции.


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