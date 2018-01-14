СМИ: Турция перебросила военную технику на границу с Сирией

Турция направила колонну военной техники, включая танки, в южную провинцию Хатай для усиления частей на границе с Сирией.
Как передает турецкое информационное агентство Anadolu, это было сделано после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил «оторвать головы» сирийским курдам.
Сотрудники агентства засняли группу из пяти танков, погруженных на грузовики.
Напомним, в субботу президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может в ближайшее время начать военную операцию против Сил самообороны сирийских курдов (YPG) на территории Сирии. Он сообщил, что американцы перебросили в Сирию 4900 грузовиков и около 2000 самолетов с оружием в рамках военной помощи YPG, отметив, что этот шаг невозможно назвать союзническим.
YPG признана в Турции террористической организацией. Анкара ранее неоднократно осуждала Вашингтон за сотрудничество с этой структурой.
Turkish military convoy dispatched to Syrian border https://t.co/IQl0Y5QrcD pic.twitter.com/Eah5sB7Q5A— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 13 января 2018 г.
Сотрудники агентства засняли группу из пяти танков, погруженных на грузовики.
Напомним, в субботу президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может в ближайшее время начать военную операцию против Сил самообороны сирийских курдов (YPG) на территории Сирии. Он сообщил, что американцы перебросили в Сирию 4900 грузовиков и около 2000 самолетов с оружием в рамках военной помощи YPG, отметив, что этот шаг невозможно назвать союзническим.
YPG признана в Турции террористической организацией. Анкара ранее неоднократно осуждала Вашингтон за сотрудничество с этой структурой.
Комментарии