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    «Оторвем им головы»: Эрдоган пригрозил начать войну против курдов в Сирии

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    «Оторвем им головы»: Эрдоган пригрозил начать войну против курдов в Сирии

    «Оторвем им головы»: Эрдоган пригрозил начать войну против курдов в Сирии

    Турция может в ближайшее время начать военную операцию против Сил самообороны сирийских курдов (YPG) на территории Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Заявление Эрдогана прозвучало в ходе его выступления в провинции Элязыг, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

    Реджеп Тайип Эрдоган: «В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания (со стороны США о выводе YPG), мы возьмем дело в свои руки. Они увидят, что мы сделаем через неделю. Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвем им головы».

    Эрдоган сообщил, что американцы перебросили в Сирию 4900 грузовиков и около 2000 самолетов с оружием в рамках военной помощи YPG. Такой шаг США, по словам турецкого лидера, не является союзническим. Эрдоган подчеркнул, что нельзя одновременно давать YPG оружие и говорить о стратегическим партнерстве с турецкой стороной.

    Реджеп Эрдоган: «Этого никто не проглотит. США занимаются самообманом, полагая, что сотрудничество с террористами не нанесет вреда их национальным интересам. Тот, кто взял в свою постель змею, столкнется с последствиями этого».

    YPG признана в Турции террористической организацией. Анкара ранее неоднократно осуждала Вашингтон за сотрудничество с этой структурой.

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