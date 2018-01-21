Курдские отряды сообщили о 9 погибших в ходе бомбардировок Турцией района Африн

Девять человек погибли в результате бомбардировок турецкими ВВС сирийского района Африн.
Как сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление отрядов «Сил народной самообороны» (СНС), действующих в этом регионе, «в результате турецких бомбардировок с воздуха в Африне были убиты 6 мирных жителей и 3 бойца курдских отрядов самообороны».
Ранее турецкие власти объявили о начале операции под названием «Оливковая ветвь» против курдов в Африне. Она стартовала в 17:00 по Москве. Отрады сирийской оппозиции перешли в наступление. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.
В МИД РФ призвали противостоящие стороны в Африне проявить взаимную сдержанность. В ведомстве отметили, что к военной операции Турции привели поставки Пентагоном современных вооружений, в том числе ПЗРК, проамериканским формированиям.
Как пояснил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, военная операция в Африне «не направлена против сирийского государства и народа Сирии, не преследует цель нарушить территориальную целостность, суверенитет и политическое единство соседней страны. Целью операции является ликвидация боевиков террористических организаций „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в РФ), Рабочая партия Курдистана, „Силы народной самообороны“ (СНС), „Демократический союз“ (ДС). После успешного завершения операции ВС Турции покинут регион».
Ранее турецкие власти объявили о начале операции под названием «Оливковая ветвь» против курдов в Африне. Она стартовала в 17:00 по Москве. Отрады сирийской оппозиции перешли в наступление. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.
В МИД РФ призвали противостоящие стороны в Африне проявить взаимную сдержанность. В ведомстве отметили, что к военной операции Турции привели поставки Пентагоном современных вооружений, в том числе ПЗРК, проамериканским формированиям.
Как пояснил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, военная операция в Африне «не направлена против сирийского государства и народа Сирии, не преследует цель нарушить территориальную целостность, суверенитет и политическое единство соседней страны. Целью операции является ликвидация боевиков террористических организаций „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в РФ), Рабочая партия Курдистана, „Силы народной самообороны“ (СНС), „Демократический союз“ (ДС). После успешного завершения операции ВС Турции покинут регион».
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