СМИ: в сирийский Африн вошли турецкие танки

Турецкая бронетехника поддерживает наступление оппозиционной Свободной сирийской армии в Африне.
Турция ввела в сирийский город танки. Также в операции у турецко-сирийской границы задействована артиллерия.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ, бронетехника не сталкивается с серьезным сопротивлением курдских формирований, которые отходят от границы вглубь территории Сирии.
Напомним, накануне, 20 января, Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в районе города Африн. По позициям формирований курдов были нанесены авиаудары, самолеты поразили больше сотни целей. К операции присоединились турецкие наземные войска и части Свободной сирийской армии.
В Минобороны РФ же сообщили, что российским военным эскалация в Африне не угрожает — их оперативно перебросили в другой район. Также в военном ведомстве подчеркнули, что причиной обострения стали провокации со стороны США, в том числе заявления о создании вооруженных отрядов на границе с Турцией и бесконтрольные поставки курдским формированиям оружия.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ, бронетехника не сталкивается с серьезным сопротивлением курдских формирований, которые отходят от границы вглубь территории Сирии.
Напомним, накануне, 20 января, Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в районе города Африн. По позициям формирований курдов были нанесены авиаудары, самолеты поразили больше сотни целей. К операции присоединились турецкие наземные войска и части Свободной сирийской армии.
В Минобороны РФ же сообщили, что российским военным эскалация в Африне не угрожает — их оперативно перебросили в другой район. Также в военном ведомстве подчеркнули, что причиной обострения стали провокации со стороны США, в том числе заявления о создании вооруженных отрядов на границе с Турцией и бесконтрольные поставки курдским формированиям оружия.
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