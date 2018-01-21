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    СМИ: в сирийский Африн вошли турецкие танки

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    СМИ: в сирийский Африн вошли турецкие танки

    СМИ: в сирийский Африн вошли турецкие танки

    СМИ: в сирийский Африн вошли турецкие танки
  • Фото: Associated Press © 2018, DHA-Depo Photos

    • Турецкая бронетехника поддерживает наступление оппозиционной Свободной сирийской армии в Африне.

    Турция ввела в сирийский город танки. Также в операции у турецко-сирийской границы задействована артиллерия.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ, бронетехника не сталкивается с серьезным сопротивлением курдских формирований, которые отходят от границы вглубь территории Сирии.

    смотретьТурецкие истребители начали бомбить позиции курдов в Африне
    Турецкие истребители начали бомбить позиции курдов в Африне
    Напомним, накануне, 20 января, Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в районе города Африн. По позициям формирований курдов были нанесены авиаудары, самолеты поразили больше сотни целей. К операции присоединились турецкие наземные войска и части Свободной сирийской армии.

    В Минобороны РФ же сообщили, что российским военным эскалация в Африне не угрожает — их оперативно перебросили в другой район. Также в военном ведомстве подчеркнули, что причиной обострения стали провокации со стороны США, в том числе заявления о создании вооруженных отрядов на границе с Турцией и бесконтрольные поставки курдским формированиям оружия.

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