В Минобороны назвали причину обострения ситуации в сирийском Африне

В Минобороны России заявили, что к военной операции Турции «Оливковая ветвь» на севере Сирии привели поставки Пентагоном современных вооружений, в том числе ПЗРК, проамериканским формированиям.
Минобороны РФ: «Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии, в том числе, по имеющимся данным, переносных зенитных ракетных комплексов, способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции».
В Минобороны РФ пояснили, что «провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением», стали основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации на северо-западе Сирии, сообщает ТАСС.
Минобороны РФ: «Подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды».
Турецкие ВВС начали в субботу, 20 января, наносить авиаудары по позициям курдов в районе города Африн. Операция, которая получила название «Оливковая ветвь», началась в 17:00 по мск.
В Москве следят за событиями в Африне. Российский МИД выступил с заявлением и призвал стороны конфликта проявлять сдержанность. В свою очередь в Минобороны сообщили, что приняты необходимые меры по обеспечению безопасности российских военных, оперативная группа передислоцирована из района Африна.
Как пояснил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, военная операция в Африне «не направлена против сирийского государства и народа Сирии, не преследует цель нарушить территориальную целостность, суверенитет и политическое единство соседней страны. Целью операции является ликвидация боевиков террористических организаций „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в РФ), Рабочая партия Курдистана, „Силы народной самообороны“ (СНС), „Демократический союз“ (ДС). После успешного завершения операции ВС Турции покинут регион».
В Минобороны РФ пояснили, что «провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением», стали основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации на северо-западе Сирии, сообщает ТАСС.
Минобороны РФ: «Подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды».
Турецкие ВВС начали в субботу, 20 января, наносить авиаудары по позициям курдов в районе города Африн. Операция, которая получила название «Оливковая ветвь», началась в 17:00 по мск.
В Москве следят за событиями в Африне. Российский МИД выступил с заявлением и призвал стороны конфликта проявлять сдержанность. В свою очередь в Минобороны сообщили, что приняты необходимые меры по обеспечению безопасности российских военных, оперативная группа передислоцирована из района Африна.
Как пояснил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, военная операция в Африне «не направлена против сирийского государства и народа Сирии, не преследует цель нарушить территориальную целостность, суверенитет и политическое единство соседней страны. Целью операции является ликвидация боевиков террористических организаций „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в РФ), Рабочая партия Курдистана, „Силы народной самообороны“ (СНС), „Демократический союз“ (ДС). После успешного завершения операции ВС Турции покинут регион».
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