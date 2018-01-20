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    В Минобороны сообщили о выводе российских войск из Африна

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    В Минобороны сообщили о выводе российских войск из Африна

    В Минобороны сообщили о выводе российских войск из Африна

    Российские военные передислоцированы из района сирийского Африна, где турецкая армия начала операцию против курдов.

    Как рассказали в ведомстве, военнослужащие покинули Африн и направились в район Телль-Аджар.

    Минобороны РФ: «Для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат».

    Российским центром примирения враждующих сторон продолжается мониторинг обстановки для оказания помощи мирному населению, сообщает ТАСС.

    Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17:00 мск.

    Турецкие ВВС пересекли границу и начали бомбить позиции курдов, а сирийская оппозиция перешла в наступление. Отряды на танках продвигаются вглубь Африна, занятого курдскими военизированными формированиями. Анкара считает эти группировки террористами.



    МИД России призвал стороны к сдержанности.

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