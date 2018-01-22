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    Турецкие ВВС отчитались о результатах авиаударов по сирийскому Африну

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    • Фото: Zuma / TASS
    Турецкие ВВС отчитались о результатах авиаударов по сирийскому Африну

    Турецкие ВВС отчитались о результатах авиаударов по сирийскому Африну

    Турецкие ВВС отчитались о результатах авиаударов по сирийскому Африну
  • Фото: Zuma / TASS

    • Генштаб турецкой армии заявляет о 45 уничтоженных в сирийском Африне объектах курдских формирований. Таковы результаты авиаударов, нанесенных турецкими ВВС по территории города за последние сутки.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на заявление турецкого Генштаба, среди пораженных целей — оружейные склады, огневые позиции и убежища. Сообщается, что в авианалетах участвовали 32 военных борта, которые благополучно вернулись на свои базы.

    Анкара проводит в сирийском Африне военную операцию под названием «Оливковая ветвь». Ее цель — ликвидировать курдских боевиков из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз».

    Сначала турецкие самолеты обстреливали боевиков и их военные объекты недалеко от города Африна, позже к операции подключились наземные войска. Анкара полагает, что курды при поддержке Вашингтона пытаются создать полноценную армию, взять под контроль приграничные территории и сформировать там собственное государство. Турция называет это провокацией, угрозой национальной безопасности и попыткой уничтожить территориальную целостность Сирии.

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