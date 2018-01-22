Турецкие ВВС отчитались о результатах авиаударов по сирийскому Африну

Генштаб турецкой армии заявляет о 45 уничтоженных в сирийском Африне объектах курдских формирований. Таковы результаты авиаударов, нанесенных турецкими ВВС по территории города за последние сутки.
Как передает РИА Новости со ссылкой на заявление турецкого Генштаба, среди пораженных целей — оружейные склады, огневые позиции и убежища. Сообщается, что в авианалетах участвовали 32 военных борта, которые благополучно вернулись на свои базы.
Анкара проводит в сирийском Африне военную операцию под названием «Оливковая ветвь». Ее цель — ликвидировать курдских боевиков из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз».
Сначала турецкие самолеты обстреливали боевиков и их военные объекты недалеко от города Африна, позже к операции подключились наземные войска. Анкара полагает, что курды при поддержке Вашингтона пытаются создать полноценную армию, взять под контроль приграничные территории и сформировать там собственное государство. Турция называет это провокацией, угрозой национальной безопасности и попыткой уничтожить территориальную целостность Сирии.
Сегодня Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание по ситуации в САР. Его инициаторами стали французские дипломаты. Они призвали обсудить действия турецких военных на территории Сирии.
Анкара уже отреагировала на действия французских дипломатов. Глава турецкого МИДа заявил, что каждый, кто выступает против операции в Африне, «поддерживает террористов».
Анкара проводит в сирийском Африне военную операцию под названием «Оливковая ветвь». Ее цель — ликвидировать курдских боевиков из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз».
Сначала турецкие самолеты обстреливали боевиков и их военные объекты недалеко от города Африна, позже к операции подключились наземные войска. Анкара полагает, что курды при поддержке Вашингтона пытаются создать полноценную армию, взять под контроль приграничные территории и сформировать там собственное государство. Турция называет это провокацией, угрозой национальной безопасности и попыткой уничтожить территориальную целостность Сирии.
Сегодня Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание по ситуации в САР. Его инициаторами стали французские дипломаты. Они призвали обсудить действия турецких военных на территории Сирии.
Анкара уже отреагировала на действия французских дипломатов. Глава турецкого МИДа заявил, что каждый, кто выступает против операции в Африне, «поддерживает террористов».
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