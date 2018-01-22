Гуманитарная ситуация в Африне станет темой экстренного совещания Совбеза ООН

На экстренном заседании Совбеза ООН, которое состоится в понедельник, Франция намерена поднять тему гуманитарной ситуации в ряде регионов Сирии, в том числе в Африне, где Турция начала военную операцию.
На закрытом совещании Совбеза ООН в понедельник Франция планирует поднять тему гуманитарной ситуации в Восточной Гуте, Идлибе и Африне. Об этом ТАСС сообщили в постоянном представительстве страны при ООН.
Из сообщения представительства Франции при ООН: «Мы проинформировали Совет Безопасности, что на совещании по Сирии завтра сосредоточимся на гуманитарной ситуации в стране и обсудим последние события в более широком плане. Дело не в Африне. Будет уделено внимание Восточной Гуте, Идлибу. Африн, несомненно, тоже будет затронут».
Напомним, накануне глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил с инициативной созвать экстренное заседание Совбеза с связи с последними событиями в сирийском Африне. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ответ на это заявил, что, если тема военной операции Турции будет вынесена на обсуждение в ООН, страны — инициаторы обсуждения фактически окажут поддержку террористам, передает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.
В субботу, 20 января, Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Сначала 72 самолета поразили более ста целей. Потом к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии. По последним данным, турецкие самолеты поразили уже 153 цели. Жертвами авиаударов стали 9 человек, турецкий Генштаб настаивает, что погибшие были террористами.
Из сообщения представительства Франции при ООН: «Мы проинформировали Совет Безопасности, что на совещании по Сирии завтра сосредоточимся на гуманитарной ситуации в стране и обсудим последние события в более широком плане. Дело не в Африне. Будет уделено внимание Восточной Гуте, Идлибу. Африн, несомненно, тоже будет затронут».
Напомним, накануне глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил с инициативной созвать экстренное заседание Совбеза с связи с последними событиями в сирийском Африне. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ответ на это заявил, что, если тема военной операции Турции будет вынесена на обсуждение в ООН, страны — инициаторы обсуждения фактически окажут поддержку террористам, передает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.
В субботу, 20 января, Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Сначала 72 самолета поразили более ста целей. Потом к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии. По последним данным, турецкие самолеты поразили уже 153 цели. Жертвами авиаударов стали 9 человек, турецкий Генштаб настаивает, что погибшие были террористами.
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