Российские военные эвакуировали оголодавших и больных жителей Восточной Гуты

Спасенные из Восточной Гуты сирийцы рассказывают, что люди в зоне деэскалации голодают, при этом боевики запрещают покидать эту территорию. Среди тех, кому удалось выбраться, оказались три тяжелобольных ребенка, их в срочном порядке доставили в больницу.

В детский госпиталь столичного района Мази из Восточной Гуты привезли троих детей. Среди них восьмимесячная Надин, которой эвакуация спасла жизнь. Еще несколько недель в подконтрольном боевикам районе — и малышка бы не выжила.



Азиз Насруллаев, врач медицинского отряда специального назначения: «Сердечно-сосудистая патология, и она очень серьезная — синюшность пальцев и губ».



У десятилетнего Махмуда травма головы дала осложнения на центральную нервную систему. Правая кисть и левое плечо почти не функционируют. Мать мальчика Акра знала о таких последствиях, но уговорить боевиков отпустить их раньше не смогла.



Акра Мухаммед: «Я умоляла их: „Отпустите моего сына, и он не станет калекой“. Они говорили: „Лечись здесь“. А чем лечиться? Ничего же нет. Два года я просила помощи, но все было безуспешно».



Медицинская эвакуация тяжелобольных из Восточной Гуты — настоящая спецоперация, которую провел российский Центр по примирению сторон. Переговоры с вооруженной оппозицией шли не один месяц — сначала по Skype, потом на личных встречах в Анкаре через посредников от боевиков. Конвои сирийского Красного полумесяца в целях безопасности заходили в Гуту по ночам, а сотрудники военной полиции России сопровождали их до последнего КПП у нейтральной зоны. Рисковали все, но это было необходимо.



Мягкие игрушки, одеяла и конфеты российские военные подарили тем, кого уже перевели из палат интенсивной терапии. Сегодня юные пациенты впервые увидели своих спасителей. Кроме слов благодарности, Махмуд еле слышно прошептал: «Спасите брата и сестру». Они тоже больны и все еще у боевиков.



Как заявляют эвакуированные, в Гуте нет больниц и медикаментов. Боевики скрывают информацию о количестве гражданских, которые, по сути, уже давно находятся у них в заложниках.



От центра Дамаска до Восточной гуты — всего пять километров по прямой. Этот район — вотчина сразу нескольких группировок вооруженной оппозиции. В последнее время отношения между боевиками обострились и вооруженные столкновения между ними уже не редкость. В таких условиях договориться о выводе гражданских сложно, но наши военные рассчитывают, что эвакуация минувшей ночью была точно не последней.