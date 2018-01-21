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    Премьер Турции: операция в сирийском Африне проходит с ведома России

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    Премьер Турции: операция в сирийском Африне проходит с ведома России

    Премьер Турции: операция в сирийском Африне проходит с ведома России

    Турецкий премьер Бинали Йылдырым заявил, что Москву и Дамаск уведомили об операции «Оливковая ветвь», которая проходит в сирийском районе Африн.

    По словам главы турецкого правительства, сейчас Анкара поддерживает контакты с Москвой и через нее — с Дамаском. Йылдырым заявил, что «у России не было возражений».

    Также премьер подчеркнул, что все, кто поддерживает курдские отряды, будут целью атак турецкой армии, передает «Интерфакс».

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    Напомним, накануне, 20 января, генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Авиация поразила более сотни целей. После этого к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии. По данным турецких СМИ, войска уже продвинулись на расстояние до 5 км, не встретив серьезного сопротивления.

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    Отметим, что ранее в Минобороны РФ заявили, что к военной операции Турции на севере Сирии привели поставки Пентагоном современных вооружений, в том числе ПЗРК, курдским формированиям и разговоры о создании вооруженных отрядов на границе. Также в ведомстве сообщили, что российским военным операция в Африне не угрожает — их оперативно перебросили в другой район.

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