Премьер Турции: операция в сирийском Африне проходит с ведома России

Турецкий премьер Бинали Йылдырым заявил, что Москву и Дамаск уведомили об операции «Оливковая ветвь», которая проходит в сирийском районе Африн.
По словам главы турецкого правительства, сейчас Анкара поддерживает контакты с Москвой и через нее — с Дамаском. Йылдырым заявил, что «у России не было возражений».
Также премьер подчеркнул, что все, кто поддерживает курдские отряды, будут целью атак турецкой армии, передает «Интерфакс».
Напомним, накануне, 20 января, генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Авиация поразила более сотни целей. После этого к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии. По данным турецких СМИ, войска уже продвинулись на расстояние до 5 км, не встретив серьезного сопротивления.
Отметим, что ранее в Минобороны РФ заявили, что к военной операции Турции на севере Сирии привели поставки Пентагоном современных вооружений, в том числе ПЗРК, курдским формированиям и разговоры о создании вооруженных отрядов на границе. Также в ведомстве сообщили, что российским военным операция в Африне не угрожает — их оперативно перебросили в другой район.
Также премьер подчеркнул, что все, кто поддерживает курдские отряды, будут целью атак турецкой армии, передает «Интерфакс».
Напомним, накануне, 20 января, генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Авиация поразила более сотни целей. После этого к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии. По данным турецких СМИ, войска уже продвинулись на расстояние до 5 км, не встретив серьезного сопротивления.
Отметим, что ранее в Минобороны РФ заявили, что к военной операции Турции на севере Сирии привели поставки Пентагоном современных вооружений, в том числе ПЗРК, курдским формированиям и разговоры о создании вооруженных отрядов на границе. Также в ведомстве сообщили, что российским военным операция в Африне не угрожает — их оперативно перебросили в другой район.
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