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    Франция попросила созвать экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Сирии

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    Франция попросила созвать экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Сирии

    Франция попросила созвать экстренное заседание СБ ООН <nobr>из-за</nobr> ситуации в Сирии

    Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал обсудить последние события в Сирии на заседании Совбеза ООН.

    Министр подчеркнул, что Франция просит созвать срочное заседание Совбеза в связи с событиями в Гуте, Идлибе и Африне.

    Также Ле Дриан в своем Twitter сообщил, что сегодня утром провел переговоры с турецким коллегой.

    смотретьТурецкие истребители начали бомбить позиции курдов в Африне
    Турецкие истребители начали бомбить позиции курдов в Африне
    Напомним, в субботу, 20 января, Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Сначала 72 самолета поразили более ста целей. Потом к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии. По данным турецких СМИ, войска уже продвинулись на расстояние до 5 км, не встретив серьезного сопротивления.

    Также сегодня стало известно, что в Идлибе сирийская армия и отряды народного ополчения окружили крупную группировку боевиков запрещенной организации «Джабхат ан-Нусра» и освободили аэродром Абу-Духур, который находился под контролем бандформирований с сентября 2015 года.

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