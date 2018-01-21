Франция попросила созвать экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Сирии

Глава МИД Франции
Жан-Ив Ле Дриан призвал обсудить последние события в Сирии на заседании Совбеза ООН.
Министр подчеркнул, что Франция просит созвать срочное заседание Совбеза в связи с событиями в Гуте, Идлибе и Африне.
Также Ле Дриан в своем Twitter сообщил, что сегодня утром провел переговоры с турецким коллегой.
Напомним, в субботу, 20 января, Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Сначала 72 самолета поразили более ста целей. Потом к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии. По данным турецких СМИ, войска уже продвинулись на расстояние до 5 км, не встретив серьезного сопротивления.
Также сегодня стало известно, что в Идлибе сирийская армия и отряды народного ополчения окружили крупную группировку боевиков запрещенной организации «Джабхат ан-Нусра» и освободили аэродром Абу-Духур, который находился под контролем бандформирований с сентября 2015 года.
Также Ле Дриан в своем Twitter сообщил, что сегодня утром провел переговоры с турецким коллегой.
Напомним, в субботу, 20 января, Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Сначала 72 самолета поразили более ста целей. Потом к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии. По данным турецких СМИ, войска уже продвинулись на расстояние до 5 км, не встретив серьезного сопротивления.
Также сегодня стало известно, что в Идлибе сирийская армия и отряды народного ополчения окружили крупную группировку боевиков запрещенной организации «Джабхат ан-Нусра» и освободили аэродром Абу-Духур, который находился под контролем бандформирований с сентября 2015 года.
Комментарии