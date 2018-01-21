Сирийские войска выбили боевиков с территории аэродрома в Идлибе

Российское Минобороны сообщило о результатах наступательной операции сирийской армии в Идлибе.

На востоке провинции сирийская армия и отряды народного ополчения взяли в окружение крупную группировки запрещенной в РФ террористической организации «Джабхат ан-Нусра» и освободили от отрядов боевиков аэродром Абу-Духур.



Из заявления Минобороны РФ: «Штурмовые отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела, наступая вдоль трассы Хама — Алеппо, соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-эль-Гаджар и Расм-эль-Хармаль. Таким образом, завершено окружение крупной группировки террористической организации „Джабхат ан-Нусра“ в восточной части провинции Идлиб».



По данным российского Минобороны, благодаря наступлению сирийских войск удалось выбить боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, который с сентября 2015 года находился под контролем бандформирований.



Ранее сообщалось, что оборона бандформирований была прорвана после ожесточенных сражений, террористов удалось выбить с территории 7 поселений, расположенных в окрестностях аэродрома.



Абу-Духур 3 года назад служил последним плацдармом сирийской армии в этом северо-западном регионе. Террористы осаждали его на протяжении полугода. На северо-западе Сирии борьба с отрядами «Джебхат ан-Нусры» и их союзниками длится более месяца. За это время армия и ополченцы уничтожили свыше 600 боевиков.