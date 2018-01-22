Лавров рассказал о попытках США отвадить курдов от диалога с Дамаском

О турецкой операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне сегодня высказался российский министр иностранных дел.
Выступая на пресс-конференции в Москве по итогам встречи со своим коллегой из Йемена, Сергей Лавров заявил, что США взяли курс на создание альтернативных органов власти на значительной части территории Сирии.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы уже давно обращаем внимание на то, что США взяли курс на создание альтернативных органов власти на значительной части сирийской территории. Вашингтон осуществляет открытые, да и неафишируемые поставки современных вооружений в Сирию для передачи тем отрядам, которые с ними сотрудничают, прежде всего, силам демократической Сирии, опирающимся на курдское ополчение.
Уже давно США всячески отваживают курдов, с которыми они сотрудничают, от диалога с Дамаском. Вашингтон активно поощрял и продолжает поощрять сепаратистские настроения среди курдов. Стремясь понять мотивы такой политики США, ничего не остается, кроме того как предположить, что это либо непонимание всей ситуации, либо сознательная провокация».
Также Лавров заявил, что Россия будет противостоять попыткам Запада использовать запрещенную в РФ террористическую группировку «Джабхат ан-Нусра» в Сирии для смены режима.
Сергей Лавров: «Эмоционально привлекая внимание мирового сообщества к гуманитарным проблемам Идлиба, наши западные коллеги игнорируют тот очевидный факт, что именно в Восточном Идлибе до недавнего времени вершила бал „Джабхат ан-Нусра“, запрещенная Совбезом как террористическая группировка. И совсем недавно началось наступление сирийской армии при нашей поддержке, которое завершилось окружением основной части группировки „Джабхат ан-Нусра“. Видимо, именно это вызывает такое беспокойство у некоторых западных стран, лишний раз подтверждая то, о чем, мы уже несколько лет говорим: что США и возглавляемая ими коалиция всячески стремится щадить „Джабхат ан-Нусру“, уводить ее из-под огня, видимо, сберегая эту террористическую группировку, чтобы реализовать вынашиваемые планы о смене режима. Для нас это абсолютно неприемлемо, и будем жестко противостоять подобным попыткам».
Глава МИДа напомнил о тех заявлениях, которые ранее были сделаны по линии внешнеполитического ведомства и Минобороны РФ, в которых Москва призвала «к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы уже давно обращаем внимание на то, что США взяли курс на создание альтернативных органов власти на значительной части сирийской территории. Вашингтон осуществляет открытые, да и неафишируемые поставки современных вооружений в Сирию для передачи тем отрядам, которые с ними сотрудничают, прежде всего, силам демократической Сирии, опирающимся на курдское ополчение.
Уже давно США всячески отваживают курдов, с которыми они сотрудничают, от диалога с Дамаском. Вашингтон активно поощрял и продолжает поощрять сепаратистские настроения среди курдов. Стремясь понять мотивы такой политики США, ничего не остается, кроме того как предположить, что это либо непонимание всей ситуации, либо сознательная провокация».
Также Лавров заявил, что Россия будет противостоять попыткам Запада использовать запрещенную в РФ террористическую группировку «Джабхат ан-Нусра» в Сирии для смены режима.
Сергей Лавров: «Эмоционально привлекая внимание мирового сообщества к гуманитарным проблемам Идлиба, наши западные коллеги игнорируют тот очевидный факт, что именно в Восточном Идлибе до недавнего времени вершила бал „Джабхат ан-Нусра“, запрещенная Совбезом как террористическая группировка. И совсем недавно началось наступление сирийской армии при нашей поддержке, которое завершилось окружением основной части группировки „Джабхат ан-Нусра“. Видимо, именно это вызывает такое беспокойство у некоторых западных стран, лишний раз подтверждая то, о чем, мы уже несколько лет говорим: что США и возглавляемая ими коалиция всячески стремится щадить „Джабхат ан-Нусру“, уводить ее из-под огня, видимо, сберегая эту террористическую группировку, чтобы реализовать вынашиваемые планы о смене режима. Для нас это абсолютно неприемлемо, и будем жестко противостоять подобным попыткам».
Глава МИДа напомнил о тех заявлениях, которые ранее были сделаны по линии внешнеполитического ведомства и Минобороны РФ, в которых Москва призвала «к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии».
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