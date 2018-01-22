Возвращение Мухтара <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара 16+
    •  

    Сирийская армия в Идлибе окружила вооруженные танками отряды «Джабхат ан-Нусры»

    1 комментарий
    Сирийская армия в Идлибе окружила вооруженные танками отряды «Джабхат <nobr>ан-Нусры»</nobr>

    Сирийская армия в Идлибе окружила вооруженные танками отряды «Джабхат ан-Нусры»

    Сирийская армия в Идлибе окружила вооруженные танками отряды «Джабхат <nobr>ан-Нусры»</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2018, Alexander Kots

    • Минобороны РФ сообщает детали операции сирийских войск в провинции Идлиб. После освобождения стратегического аэродрома они ведут наступление в северном направлении.

    По информации российского оборонного ведомства, за минувшие сутки сирийская армия к продвинулась на 6 километров севернее аэродрома Абу-Духур и освободила от боевиков 24 населенных пункта. С территории аэродрома армия САР выбила террористов накануне. С сентября 2015 года эта военная база находилась под контролем незаконных вооруженных формирований.

    Масштабную операцию против экстремистов в провинции Идлиб правительственные войска начали в конце октября 2017 года, добились значительных успехов и теперь собираются уничтожить там более полутора тысяч участников запрещенной в РФ террористической группировки «Джабхат ан-Нусра», передает «Интерфакс».

    Из заявления Минобороны РФ: «Сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения приступили к ликвидации окруженной в восточной части провинции Идлиб группировки террористической организации „Джабхат ан-Нусра“ численностью более 1500 боевиков».

    По данным российского военного ведомства, у экстремистов есть танки, боевые машины пехоты, орудия полевой артиллерии и минометы.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru