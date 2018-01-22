Сирийская армия в Идлибе окружила вооруженные танками отряды «Джабхат ан-Нусры»

Минобороны РФ сообщает детали операции сирийских войск в провинции Идлиб. После освобождения стратегического аэродрома они ведут наступление в северном направлении.
По информации российского оборонного ведомства, за минувшие сутки сирийская армия к продвинулась на 6 километров севернее аэродрома Абу-Духур и освободила от боевиков 24 населенных пункта. С территории аэродрома армия САР выбила террористов накануне. С сентября 2015 года эта военная база находилась под контролем незаконных вооруженных формирований.
Масштабную операцию против экстремистов в провинции Идлиб правительственные войска начали в конце октября 2017 года, добились значительных успехов и теперь собираются уничтожить там более полутора тысяч участников запрещенной в РФ террористической группировки «Джабхат ан-Нусра», передает «Интерфакс».
Из заявления Минобороны РФ: «Сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения приступили к ликвидации окруженной в восточной части провинции Идлиб группировки террористической организации „Джабхат ан-Нусра“ численностью более 1500 боевиков».
По данным российского военного ведомства, у экстремистов есть танки, боевые машины пехоты, орудия полевой артиллерии и минометы.
Масштабную операцию против экстремистов в провинции Идлиб правительственные войска начали в конце октября 2017 года, добились значительных успехов и теперь собираются уничтожить там более полутора тысяч участников запрещенной в РФ террористической группировки «Джабхат ан-Нусра», передает «Интерфакс».
Из заявления Минобороны РФ: «Сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения приступили к ликвидации окруженной в восточной части провинции Идлиб группировки террористической организации „Джабхат ан-Нусра“ численностью более 1500 боевиков».
По данным российского военного ведомства, у экстремистов есть танки, боевые машины пехоты, орудия полевой артиллерии и минометы.
Комментарии