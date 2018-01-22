Шеф Пентагона: США знали о готовящейся военной операции в сирийском Африне

Соединенные Штаты были проинформированы о планах проведения турецкими властями операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Об этом заявил американский министр обороны Джеймс Мэттис.
По словам шефа Пентагона, Анкара сообщила Вашингтону о военной операции «Оливковая ветвь» против курдского ополчения еще до ее начала.
Джеймс Мэттис, министр обороны США: «Они предупредили нас перед началом авианалетов, что собираются предпринять это».
Мэттис добавил, что связь между турецкими и американскими военными на высоком уровне поддерживается по телефону, передает «Интерфакс».
Джеймс Мэттис: «Мы очень внимательны. Задействованы высшие эшелоны руководства. Мы над этой ситуацией работаем, и я буду работать».
Операцию «Оливковая ветвь» против курдского ополчения в сирийском Африне началась в субботу. Турецкие ВВС устраивают в этом районе авианалеты и артиллерийские обстрелы. Накануне в город вошли турецкие танки и другая бронетехника.
Джеймс Мэттис, министр обороны США: «Они предупредили нас перед началом авианалетов, что собираются предпринять это».
Мэттис добавил, что связь между турецкими и американскими военными на высоком уровне поддерживается по телефону, передает «Интерфакс».
Джеймс Мэттис: «Мы очень внимательны. Задействованы высшие эшелоны руководства. Мы над этой ситуацией работаем, и я буду работать».
Операцию «Оливковая ветвь» против курдского ополчения в сирийском Африне началась в субботу. Турецкие ВВС устраивают в этом районе авианалеты и артиллерийские обстрелы. Накануне в город вошли турецкие танки и другая бронетехника.
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