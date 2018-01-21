Премьер Турции подтвердил начало наземной операции в Сирии

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции вооруженных сил республики в сирийском районе Африн.
Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.
Бинали Йылдырым, премьер-министр Турции: «Сухопутные подразделения ВС Турции вошли в сирийский Африн в 11:05 в воскресенье».
Он также рассказал, что операция будет проводиться в четыре этапа «с тем, чтобы создать 30-километровую зону безопасности, которая будет зачищена от террористов».
Ранее сегодня турецкие СМИ сообщили, что Турция ввела в Африн танки, в операции у турецко-сирийской границы задействована артиллерия, турецкие сухопутные войска продвигаются вместе с формированиями группировки «Сирийская свободная армия», оппозиционной сирийскому правительству и поддерживаемой Анкарой.
Между тем представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман заявил РИА Новости, что в Африн турецкие войска не вошли. По его словам, они «получили жесткий отпор, и в результате им пришлось отступить».
Накануне генштаб Турции анонсировал начало операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов. По данным генштаба, в ходе операции турецкие самолеты поразили 153 цели в Африне. Представители курдов уже заявили о 9 погибших, среди которых 6 мирных граждан и 3 бойца курдских сил самообороны. Также сообщалось о 13 раненых. Между тем в штабе турецкой армии утверждает, что среди погибших и пострадавших только боевики.
В МИД РФ призвали противостоящие стороны в Африне проявить взаимную сдержанность. В ведомстве отметили, что к военной операции Турции привели поставки Пентагоном современных вооружений, в том числе ПЗРК, проамериканским формированиям.
В Минобороны РФ же сообщили, что российским военным эскалация в Африне не угрожает — их оперативно перебросили в другой район. Также в военном ведомстве подчеркнули, что причиной обострения стали провокации со стороны США, в том числе заявления о создании вооруженных отрядов на границе с Турцией и бесконтрольные поставки курдским формированиям оружия.
Бинали Йылдырым, премьер-министр Турции: «Сухопутные подразделения ВС Турции вошли в сирийский Африн в 11:05 в воскресенье».
Он также рассказал, что операция будет проводиться в четыре этапа «с тем, чтобы создать 30-километровую зону безопасности, которая будет зачищена от террористов».
Ранее сегодня турецкие СМИ сообщили, что Турция ввела в Африн танки, в операции у турецко-сирийской границы задействована артиллерия, турецкие сухопутные войска продвигаются вместе с формированиями группировки «Сирийская свободная армия», оппозиционной сирийскому правительству и поддерживаемой Анкарой.
Между тем представитель Сирийского Курдистана в Москве Роди Осман заявил РИА Новости, что в Африн турецкие войска не вошли. По его словам, они «получили жесткий отпор, и в результате им пришлось отступить».
Накануне генштаб Турции анонсировал начало операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов. По данным генштаба, в ходе операции турецкие самолеты поразили 153 цели в Африне. Представители курдов уже заявили о 9 погибших, среди которых 6 мирных граждан и 3 бойца курдских сил самообороны. Также сообщалось о 13 раненых. Между тем в штабе турецкой армии утверждает, что среди погибших и пострадавших только боевики.
В МИД РФ призвали противостоящие стороны в Африне проявить взаимную сдержанность. В ведомстве отметили, что к военной операции Турции привели поставки Пентагоном современных вооружений, в том числе ПЗРК, проамериканским формированиям.
В Минобороны РФ же сообщили, что российским военным эскалация в Африне не угрожает — их оперативно перебросили в другой район. Также в военном ведомстве подчеркнули, что причиной обострения стали провокации со стороны США, в том числе заявления о создании вооруженных отрядов на границе с Турцией и бесконтрольные поставки курдским формированиям оружия.
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