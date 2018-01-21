Врачи опасаются за сердце Армена Джигарханяна

Артиста Армена Джигарханяна, которого 17 января доставили в больницу прямо из тетра, перевели в отделение кардиологии Городской клинической больницы №1 имени Н. И. Пирогова.
Как передает ТАСС со ссылкой на источники медицинских кругах, актера перевели в кардиологию в порядке планового обследования. Сообщается, что доктора проводят кардиомониторинг, так как опасаются, что вирус даст осложнения на сердце.
Сразу после госпитализации в СМИ появилась информация о том, что актера возникли проблемы с сердцем, а близкий друг артиста Артур Согомонян причиной недуга назвал гуляющий по Москве вирус.
В прошлый раз Армен Джигарханян попадал на больничную койку прошлой осенью. В октябре актер публично обвинил теперь уже бывшую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую в воровстве. По словам артиста, она пыталась отобрать основанный им театр.
Программа «Новые русские сенсации» обнародовала документ, подтверждающий, что Цымбалюк-Романовская опустошила миллионный счет мужа. Официальный развод звездной пары состоялся 27 ноября.
Сразу после госпитализации в СМИ появилась информация о том, что актера возникли проблемы с сердцем, а близкий друг артиста Артур Согомонян причиной недуга назвал гуляющий по Москве вирус.
В прошлый раз Армен Джигарханян попадал на больничную койку прошлой осенью. В октябре актер публично обвинил теперь уже бывшую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую в воровстве. По словам артиста, она пыталась отобрать основанный им театр.
Программа «Новые русские сенсации» обнародовала документ, подтверждающий, что Цымбалюк-Романовская опустошила миллионный счет мужа. Официальный развод звездной пары состоялся 27 ноября.
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