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    Врачи опасаются за сердце Армена Джигарханяна

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    Врачи опасаются за сердце Армена Джигарханяна

    Врачи опасаются за сердце Армена Джигарханяна

    Артиста Армена Джигарханяна, которого 17 января доставили в больницу прямо из тетра, перевели в отделение кардиологии Городской клинической больницы №1 имени Н. И. Пирогова.

    Как передает ТАСС со ссылкой на источники медицинских кругах, актера перевели в кардиологию в порядке планового обследования. Сообщается, что доктора проводят кардиомониторинг, так как опасаются, что вирус даст осложнения на сердце.

    Сразу после госпитализации в СМИ появилась информация о том, что актера возникли проблемы с сердцем, а близкий друг артиста Артур Согомонян причиной недуга назвал гуляющий по Москве вирус.

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