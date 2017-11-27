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    Армен Джигарханян официально развелся

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    • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС
    Армен Джигарханян официально развелся

    Армен Джигарханян официально развелся

    Армен Джигарханян официально развелся
  • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС

    • Мировой суд Кунцевского района Москвы развел народного артиста СССР Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

    О разводе Джигарханяна сообщила пресс-секретарь суда Дарья Галкина. Она заявила, что иск знаменитого артиста был удовлетворен. Заседание проходило в закрытом режиме, передает «Интерфакс».

    Дарья Галкина: «Иск Армена Джигарханяна о расторжении брака удовлетворен судом в полном объеме».

    Джигарханян женился на Цымбалюк-Романовской в 2016 году. По словам адвоката народного артиста Евгения Парфёнова, Виталина не возражала против развода в суде, передает РИА Новости.

    смотретьПримирения не будет: жена Джигарханяна согласилась на развод
    Примирения не будет: жена Джигарханяна согласилась на развод
    Скандал вокруг брака 82-летнего артиста и 38-летней Виталины разгорелся в октябре. Джигарханян, который оказался в больнице, рассказал, что супруга завладела его собственностью, в том числе недвижимостью, и пытается отобрать основанный им театр.

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    В воскресном выпуске «Новых русских сенсаций» произошло разоблачение Виталины, в частности, был представлен документ, который подтвердил, что Цымбалюк-Романовская сняла со счета Джигарханяна миллионы рублей, когда вокруг их отношений поднялась скандальная буря.

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