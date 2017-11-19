«Девочка заигралась»: сын Джигарханяна впервые высказался о семейном скандале

Громкий скандал в семье Армена Джигарханяна расколол центральные телеканалы и телезрителей на два непримиримых лагеря. Одни безоговорочно на стороне любимого народного артиста. Другие — сочувствуют его молодой жене. Кто из них прав: он или она?
За правдой в этой истории журналистам НТВ пришлось лететь на другой конец света, за 9 000 километров от Москвы, в Латинскую Америку, в Панаму.
На самом деле он — живая информационная бомба для всех участников боевых действий в семье Армена Джигарханяна. Вот уже 18 лет он скрывается от журналистов, меняет города и страны. Сын и единственный законный наследник Армена Борисовича Джигарханяна — Степан Арменович Джигарханян.
На самом пике скандала сын народного артиста не выдержал и решился открыть все карты. О том, как на самом деле в жизни великого Джигарханяна появилась загадочная Виталина, Степан Арменович еще никому не рассказывал.
Степан Джигарханян: «Я понимаю, почему Армен Борисович это говорит. Удобно, потому что, я вполне допускаю, что она пронырливый администратор. Умела что-то устроить, где-то вовремя оказаться, за кого-то замолвить слово, зацепиться, какие-то контакты. Наверное, это так».
Эти интриги вокруг Джигарханяна-старшего задели Степана Арменовича за живое.
Степан Джигарханян: «Девочка немножко заигралась, немножко берега попутала. Ее ошибка в этом. Немного она рамсы попутала, как говорили в 90-х. Не поняла баланс — с кем можно, а с кем нельзя. Потому что есть вещи святые. Если ты такая умная, такая хитрая, добилась всего, рассекаешь на „Мерседесе“, имеешь квартиру здесь, квартиру там, ради бога. Но посягать на святое!»
Степан Арменович уверен, что роковая блондинка под боком у народного артиста не могла орудовать в одиночку на свой страх и риск.
Как пианистка с Украины увела из семьи Армена Джигарханяна? Кто помог ей завладеть театром и всем имуществом народного артиста? И какую роль в этой истории сыграла бывшая супруга Джигарханяна и мама Степана актриса Татьяна Власова? Ответы на эти вопросы — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
На самом деле он — живая информационная бомба для всех участников боевых действий в семье Армена Джигарханяна. Вот уже 18 лет он скрывается от журналистов, меняет города и страны. Сын и единственный законный наследник Армена Борисовича Джигарханяна — Степан Арменович Джигарханян.
На самом пике скандала сын народного артиста не выдержал и решился открыть все карты. О том, как на самом деле в жизни великого Джигарханяна появилась загадочная Виталина, Степан Арменович еще никому не рассказывал.
Степан Джигарханян: «Я понимаю, почему Армен Борисович это говорит. Удобно, потому что, я вполне допускаю, что она пронырливый администратор. Умела что-то устроить, где-то вовремя оказаться, за кого-то замолвить слово, зацепиться, какие-то контакты. Наверное, это так».
Эти интриги вокруг Джигарханяна-старшего задели Степана Арменовича за живое.
Степан Джигарханян: «Девочка немножко заигралась, немножко берега попутала. Ее ошибка в этом. Немного она рамсы попутала, как говорили в 90-х. Не поняла баланс — с кем можно, а с кем нельзя. Потому что есть вещи святые. Если ты такая умная, такая хитрая, добилась всего, рассекаешь на „Мерседесе“, имеешь квартиру здесь, квартиру там, ради бога. Но посягать на святое!»
Степан Арменович уверен, что роковая блондинка под боком у народного артиста не могла орудовать в одиночку на свой страх и риск.
Как пианистка с Украины увела из семьи Армена Джигарханяна? Кто помог ей завладеть театром и всем имуществом народного артиста? И какую роль в этой истории сыграла бывшая супруга Джигарханяна и мама Степана актриса Татьяна Власова? Ответы на эти вопросы — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
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