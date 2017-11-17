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    «Рамсы попутала»: сенсационный поворот в истории Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской. Джигарханян Армен, интервью, НТВ, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Рамсы попутала»: сенсационный поворот в истории Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

    «Рамсы попутала»: сенсационный поворот в истории Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

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    «Рамсы попутала»: сенсационный поворот в истории Джигарханяна и <nobr>Цымбалюк-Романовской</nobr>

    «Рамсы попутала»: сенсационный поворот в истории Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

    «Рамсы попутала»: сенсационный поворот в истории Джигарханяна и <nobr>Цымбалюк-Романовской</nobr>

      Программа НТВ «Новые русские сенсации» разыскала законного наследника Армена Джигарханяна — его сына Степана.

      Вот уже 18 лет он скрывается от журналистов, меняет города и страны: США, Эквадор, Колумбия, Гондурас, Панама… Долгие годы Степан молча копил обиды на знаменитого отца. Но скандальная история отношений Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской заставила его прервать молчание.

      Степан Джигарханян: «Девушка немного заигралась, немного берега попутала. Радуйся тихо, что так все провернула! Немного она рамсы попутала, как говорили в 90-х годах. Не поняла баланс, с кем вот это можно, с кем нельзя. Потому что есть вещи святые. Если ты такая умная, такая хитрая, добилась всего, рассекаешь на „Мерседесе“, имеешь квартиру здесь, квартиру там — ну ради бога. Но посягать на святое!»

      На что посягнула Виталина, какую роль в этой истории сыграла бывшая супруга Джигарханяна и мама Степана актриса Татьяна Власова? Сенсационный поворот, которого не ожидал никто, — в это воскресенье в 18:00 в «Новых русских сенсациях» на НТВ.

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