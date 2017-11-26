Цымбалюк-Романовская тайно сняла миллионы со счета Джигарханяна: эксклюзив НТВ

Скандальная буря в семье народного артиста СССР Армена Джигарханяна и его молодой жены Виталины
Цымбалюк-Романовской набирает обороты и становится сильнее с каждым днем.
Выступление сына в прошлом выпуске «Новых русских сенсаций» экс-супруга Джигарханяна Татьяна Власова с замиранием сердца смотрела по телевизору. Она устала слушать в свой адрес обвинения в нечистой игре. Теперь Татьяна Власова решила, что тоже имеет право голоса и, если ее обвиняют во всех грехах, то ей есть чем ответить.
Татьяна Власова, экс-супруга Армена Джигарханяна: «Она не только наглая, она действительно гнилой человек, больше ничего не скажешь. У меня такое ощущение, что все, кто с ней общается, постепенно к этому же выводу приходят. Хотя она милая, платьица хорошенькие надевает, кудряшечки у нее. Ее пожалеть даже можно, вы знаете, она ведь другой-то не станет, и так она всю жизнь будет такой».
За день до официального решения по разводу бывшая супруга Джигарханяна бросила вызов Виталине Цымбалюк-Романовской.
Татьяна Власова: «Я не знаю, может, она профессиональная аферистка. Она, конечно, профессионально сработала. Надо отдать ей должное. Говорят, у нее и до этого опыт был. Но там результатов не было, желаемых ею».
Впервые в программе «Новые русские сенсации» обнародован сенсационный документ, появления которого смертельно боится Виталина Цымбалюк-Романовская. Это выписка с личного банковского счета Армена Джигарханяна. 4 076 098 рублей — именно столько было у народного артиста перед тем, как началась вся эта скандальная история. Если верить этому документу — а не верить бумаге с печатью трудно — 10 октября всю эту сумму вплоть до последней копейки Виталина Цымбалюк-Романовская по доверенности сняла со счета Армена Борисовича Джигарханяна и оставила там ноль без палочки.
Что же получается? 10 октября Виталина тайно, без шума и пыли, снимает деньги со счета Джигарханяна и только 15 октября громко заявляет в полицию о пропаже знаменитого мужа.
Другие подробности громкого разоблачения Цымбалюк-Романовской — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
Напомним, 27 ноября должен быть оформлен развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской. Народный артист СССР на всю страну обвинил молодую супругу в попытке завладеть всем его имуществом.
Татьяна Власова, экс-супруга Армена Джигарханяна: «Она не только наглая, она действительно гнилой человек, больше ничего не скажешь. У меня такое ощущение, что все, кто с ней общается, постепенно к этому же выводу приходят. Хотя она милая, платьица хорошенькие надевает, кудряшечки у нее. Ее пожалеть даже можно, вы знаете, она ведь другой-то не станет, и так она всю жизнь будет такой».
За день до официального решения по разводу бывшая супруга Джигарханяна бросила вызов Виталине Цымбалюк-Романовской.
Татьяна Власова: «Я не знаю, может, она профессиональная аферистка. Она, конечно, профессионально сработала. Надо отдать ей должное. Говорят, у нее и до этого опыт был. Но там результатов не было, желаемых ею».
Впервые в программе «Новые русские сенсации» обнародован сенсационный документ, появления которого смертельно боится Виталина Цымбалюк-Романовская. Это выписка с личного банковского счета Армена Джигарханяна. 4 076 098 рублей — именно столько было у народного артиста перед тем, как началась вся эта скандальная история. Если верить этому документу — а не верить бумаге с печатью трудно — 10 октября всю эту сумму вплоть до последней копейки Виталина Цымбалюк-Романовская по доверенности сняла со счета Армена Борисовича Джигарханяна и оставила там ноль без палочки.
Что же получается? 10 октября Виталина тайно, без шума и пыли, снимает деньги со счета Джигарханяна и только 15 октября громко заявляет в полицию о пропаже знаменитого мужа.
Другие подробности громкого разоблачения Цымбалюк-Романовской — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
Напомним, 27 ноября должен быть оформлен развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской. Народный артист СССР на всю страну обвинил молодую супругу в попытке завладеть всем его имуществом.
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