Бракоразводный процесс Джигарханяна начнется 27 ноября

Назначена новая дата расторжения брака народного артиста СССР Армена Джигарханяна и его молодой супруги Виталины
Цымбалюк-Романовской.
Бракоразводный процесс после громкого скандала в семье знаменитого артиста стартует 27 ноября. Сегодня мировой судебный участок столичного района Кунцево провел беседу со сторонами. Заседание прошло в закрытом режиме.
Дарья Галкина, пресс-секретарь Кунцевского суда: «По иску Джигарханяна А. Б. к Цымбалюк-Романовской А. В. о расторжении брака назначено судебное заседание на 27 ноября в 11:00 мск».
Адвокат Джигарханяна Евгений Парфёнов сообщил, что Цымбалюк-Романовская дала согласие на развод.
Евгений Парфёнов, адвокат Армена Джигарханяна: «На сегодняшний день требования, заявленные нами (о разводе), они поддержали».
Также юрист сообщил, что вопрос о разделе имущества в рамках бракоразводного процесса пока не ставится, передает РИА Новости.
Напомним, в семье пожилого артиста разгорелся серьезный скандал. Джигарханян обвинил жену в воровстве и попытке убить его. В интервью НТВ он заявил, что прямо на его глазах жена «превратилась в монстра». Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию. После этого женщина вместе с матерью покинула Россию, опасаясь преследования.
Дарья Галкина, пресс-секретарь Кунцевского суда: «По иску Джигарханяна А. Б. к Цымбалюк-Романовской А. В. о расторжении брака назначено судебное заседание на 27 ноября в 11:00 мск».
Адвокат Джигарханяна Евгений Парфёнов сообщил, что Цымбалюк-Романовская дала согласие на развод.
Евгений Парфёнов, адвокат Армена Джигарханяна: «На сегодняшний день требования, заявленные нами (о разводе), они поддержали».
Также юрист сообщил, что вопрос о разделе имущества в рамках бракоразводного процесса пока не ставится, передает РИА Новости.
Напомним, в семье пожилого артиста разгорелся серьезный скандал. Джигарханян обвинил жену в воровстве и попытке убить его. В интервью НТВ он заявил, что прямо на его глазах жена «превратилась в монстра». Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию. После этого женщина вместе с матерью покинула Россию, опасаясь преследования.
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