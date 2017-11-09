ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
Онлайн на сайте
Брифинг Марии Захаровой

    Бракоразводный процесс Джигарханяна начнется 27 ноября

    комментировать
    Бракоразводный процесс Джигарханяна начнется 27 ноября

    Бракоразводный процесс Джигарханяна начнется 27 ноября

    Бракоразводный процесс Джигарханяна начнется 27 ноября

    Назначена новая дата расторжения брака народного артиста СССР Армена Джигарханяна и его молодой супруги Виталины Цымбалюк-Романовской.

    Бракоразводный процесс после громкого скандала в семье знаменитого артиста стартует 27 ноября. Сегодня мировой судебный участок столичного района Кунцево провел беседу со сторонами. Заседание прошло в закрытом режиме.

    Дарья Галкина, пресс-секретарь Кунцевского суда: «По иску Джигарханяна А. Б. к Цымбалюк-Романовской А. В. о расторжении брака назначено судебное заседание на 27 ноября в 11:00 мск».

    Адвокат Джигарханяна Евгений Парфёнов сообщил, что Цымбалюк-Романовская дала согласие на развод.

    Евгений Парфёнов, адвокат Армена Джигарханяна: «На сегодняшний день требования, заявленные нами (о разводе), они поддержали».

    Также юрист сообщил, что вопрос о разделе имущества в рамках бракоразводного процесса пока не ставится, передает РИА Новости.

    смотретьПосле скандального разрыва с женой Джигарханян вынужден жить в рабочем кабинете
    После скандального разрыва с женой Джигарханян вынужден жить в рабочем кабинете
    Напомним, в семье пожилого артиста разгорелся серьезный скандал. Джигарханян обвинил жену в воровстве и попытке убить его. В интервью НТВ он заявил, что прямо на его глазах жена «превратилась в монстра». Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию. После этого женщина вместе с матерью покинула Россию, опасаясь преследования.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru