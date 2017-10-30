Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым

    Назначена дата развода Джигарханяна с женой

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    Назначена дата развода Джигарханяна с женой

    Назначена дата развода Джигарханяна с женой

    Назначена дата развода Джигарханяна с женой
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Представительница Виталины Цымбалюк-Романовской назвала дату ее развода с Арменом Джигарханяном.

    Развод народного артиста СССР Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской состоится 9 ноября. Об этом РИА Новости сообщила представительница супруги артиста Элина Мазур.

    Элина Мазур, представительница Виталины Цымбалюк-Романовской: «Виталина выполнила все, что от нее требовали: покинуть пост директора Театра Армена Джигарханяна и согласиться на развод. И уже 9 ноября состоится ее развод с Джигарханяном. Все документы, касающиеся этого дела, у меня на руках».

    смотретьПосле скандального разрыва с женой Джигарханян вынужден жить в рабочем кабинете
    После скандального разрыва с женой Джигарханян вынужден жить в рабочем кабинете
    Джигарханян обвинил свою жену в воровстве и даже попытке убить его. В интервью НТВ он заявил, что прямо на его глазах жена «превратилась в монстра». Артист утверждает, что Цымбалюк-Романовская присвоила себе все его имущество и даже прибрала к рукам московский театр, который носит его имя. Тяжелее всего, говорит Джигарханян, будет пережить предательство и забыть жену.

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