Назначена дата развода Джигарханяна с женой

Представительница Виталины
Цымбалюк-Романовской назвала дату ее развода с Арменом Джигарханяном.
Развод народного артиста СССР Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской состоится 9 ноября. Об этом РИА Новости сообщила представительница супруги артиста Элина Мазур.
Элина Мазур, представительница Виталины Цымбалюк-Романовской: «Виталина выполнила все, что от нее требовали: покинуть пост директора Театра Армена Джигарханяна и согласиться на развод. И уже 9 ноября состоится ее развод с Джигарханяном. Все документы, касающиеся этого дела, у меня на руках».
Джигарханян обвинил свою жену в воровстве и даже попытке убить его. В интервью НТВ он заявил, что прямо на его глазах жена «превратилась в монстра». Артист утверждает, что Цымбалюк-Романовская присвоила себе все его имущество и даже прибрала к рукам московский театр, который носит его имя. Тяжелее всего, говорит Джигарханян, будет пережить предательство и забыть жену.
Элина Мазур, представительница Виталины Цымбалюк-Романовской: «Виталина выполнила все, что от нее требовали: покинуть пост директора Театра Армена Джигарханяна и согласиться на развод. И уже 9 ноября состоится ее развод с Джигарханяном. Все документы, касающиеся этого дела, у меня на руках».
Джигарханян обвинил свою жену в воровстве и даже попытке убить его. В интервью НТВ он заявил, что прямо на его глазах жена «превратилась в монстра». Артист утверждает, что Цымбалюк-Романовская присвоила себе все его имущество и даже прибрала к рукам московский театр, который носит его имя. Тяжелее всего, говорит Джигарханян, будет пережить предательство и забыть жену.
Комментарии