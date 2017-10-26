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Брифинг Марии Захаровой

    Полиция проводит обыски в театре Армена Джигарханяна

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    Полиция проводит обыски в театре Армена Джигарханяна

    Полиция проводит обыски в театре Армена Джигарханяна

    Правоохранители проводят следственные действия в театре народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

    В здании театра на Ломоносовском проспекте в Москве полиция проводит обыски. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Между тем он не уточнил, с чем именно связаны следственные действия и выемка документов.

    Источник: «В настоящее время в Московский драматический театр Джигарханяна пришли сотрудники МВД, которые проводят обыски и выемку документов».

    В свою очередь заведующая литературной частью театра Наталья Корнеева, заявила, что здание заблокировано полицией. По ее словам, сотрудники театра, которые находятся внутри, не могут выйти на связь.

    Наталья Корнеева: «Те, кто в театре, заблокированы и не могут выйти на связь. Там идут обыски».

    Накануне она сообщала, что в театре произошел рейдерский захват — «непонятные люди» поставили сотрудников к стенке и забрали документы.

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    Ранее сам народный артист СССР подал в полицию заявление о краже у него паспорта. Уголовное дело было возбуждено по статье «Похищение или повреждение документов». Кроме того, он публично обвинил свою молодую супругу в мошенничестве. По его словам, она переписала на себя его столичные квартиры.

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