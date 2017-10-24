Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Армен Джигарханян разводится с молодой женой

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    • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС
    Армен Джигарханян разводится с молодой женой

    Армен Джигарханян разводится с молодой женой

    Армен Джигарханян разводится с молодой женой
  • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС

    • 82-летний актер Армен Джигарханян решил развестись со своей молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

    Армен Джигарханян посетил столичный Кунцевский мировой суд, чтобы подать на развод с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, сообщает сайт «Комсомольской правды».

    По словам друзей артиста, Джигарханян попросил суд сделать заседание закрытым. Вопрос по разделу имущества супругов будет решаться отдельно.

    Также знакомые актера отметили, что 82-летний Армен Джигарханян после курса лечения в больнице пребывает в боевом настроении и уже приступает к работе.

    смотреть«ЧП. Расследование»: «Джигарханян. Личное дело»
    «ЧП. Расследование»: «Джигарханян. Личное дело»
    Напомним, что 10 октября Джигарханян попал в больницу, ему стало плохо после очередной ссоры с супругой. Артист обвинил Виталину Цымбалюк-Романовскую в попытке убийства и заявил, что со стороны избранницы якобы имел место факт воровства. В интервью программе «ЧП. Расследование» на НТВ артист назвал свою жену «фантастическим вором» и «гадким человеком». Джигарханян уверяет, что Виталина присвоила себе наследство актера — квартиры, деньги и даже театр, который он основал еще 20 лет назад и который назван его именем.

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