Армен Джигарханян разводится с молодой женой

82-летний актер Армен Джигарханян решил развестись со своей молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Армен Джигарханян посетил столичный Кунцевский мировой суд, чтобы подать на развод с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской, сообщает сайт «Комсомольской правды».
По словам друзей артиста, Джигарханян попросил суд сделать заседание закрытым. Вопрос по разделу имущества супругов будет решаться отдельно.
Также знакомые актера отметили, что 82-летний Армен Джигарханян после курса лечения в больнице пребывает в боевом настроении и уже приступает к работе.
Напомним, что 10 октября Джигарханян попал в больницу, ему стало плохо после очередной ссоры с супругой. Артист обвинил Виталину Цымбалюк-Романовскую в попытке убийства и заявил, что со стороны избранницы якобы имел место факт воровства. В интервью программе «ЧП. Расследование» на НТВ артист назвал свою жену «фантастическим вором» и «гадким человеком». Джигарханян уверяет, что Виталина присвоила себе наследство актера — квартиры, деньги и даже театр, который он основал еще 20 лет назад и который назван его именем.
По словам друзей артиста, Джигарханян попросил суд сделать заседание закрытым. Вопрос по разделу имущества супругов будет решаться отдельно.
Также знакомые актера отметили, что 82-летний Армен Джигарханян после курса лечения в больнице пребывает в боевом настроении и уже приступает к работе.
Напомним, что 10 октября Джигарханян попал в больницу, ему стало плохо после очередной ссоры с супругой. Артист обвинил Виталину Цымбалюк-Романовскую в попытке убийства и заявил, что со стороны избранницы якобы имел место факт воровства. В интервью программе «ЧП. Расследование» на НТВ артист назвал свою жену «фантастическим вором» и «гадким человеком». Джигарханян уверяет, что Виталина присвоила себе наследство актера — квартиры, деньги и даже театр, который он основал еще 20 лет назад и который назван его именем.
Комментарии