«Она фантастический вор»: как молодая жена довела Джигарханяна до больницы

Развод или примирение? Армен Джигарханян и Виталина
Цимбалюк-Романовская рассказали НТВ, что происходит в их жизни.
Несколько дней назад страну взволновала новость: великий Джигарханян пропал! Заявление о похищении подала молодая жена актера Виталина. Вскоре слухи развеялись: оказалось, что 82-летний артист просто находится в больнице. Тут история должна была завершиться, но вместо этого она только приобрела еще больше сходств с хорошим детективом. Джигарханян наотрез отказался видеться с роковой блондинкой, да еще и обвинил ее в воровстве.
По словам актера, Романовская покусилась на самое ценное — его театр! Он рассказал, как молодая жена сначала взяла на себя руководство, практически отстранив мужа от решения большинства вопросов, а после попыталась завладеть финансами театра.
Армен Джигарханян: «Она у меня деньги украла, у меня есть дом, у меня квартира есть — ее нет, ее убрали, продали. Она фантастический вор! Причем сомнения нет: это ворюга! Это уже не в первый раз. Я был свидетелем, даже у меня был такой политический разговор с ней. Я говорю: „Девочка моя, деньги — хорошая, сладкая вещь, но воровать не надо“».
И это еще полбеды! Хуже всего, что блондинка выпускала спектакли, которые худрук Джигарханян презрительно называет «порнографией». Разумеется, без ведома мужа. После очередного обмана худрук устроил жене — директору своего театра разнос. После этого, по словам Джигарханяна, ему и стало плохо.
Выходить придется не только из ситуации с театром: все имущество актер отписал Виталине. Если дело дойдет до очередного развода, с чем останется знаменитый артист? Казалось бы, ситуация однозначная. Но для НТВ Виталина Цимбалюк-Романовская согласилась нарушить молчание и тоже рассказала свою версию событий.
Что же на самом деле произошло между супругами и кто во всем виноват? Вернется ли Джигарханян на сцену? И почему семейный конфликт из домашних стен выплеснулся на театральные подмостки, а затем и в прессу? Ответы на эти и другие вопросы — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
По словам актера, Романовская покусилась на самое ценное — его театр! Он рассказал, как молодая жена сначала взяла на себя руководство, практически отстранив мужа от решения большинства вопросов, а после попыталась завладеть финансами театра.
Армен Джигарханян: «Она у меня деньги украла, у меня есть дом, у меня квартира есть — ее нет, ее убрали, продали. Она фантастический вор! Причем сомнения нет: это ворюга! Это уже не в первый раз. Я был свидетелем, даже у меня был такой политический разговор с ней. Я говорю: „Девочка моя, деньги — хорошая, сладкая вещь, но воровать не надо“».
И это еще полбеды! Хуже всего, что блондинка выпускала спектакли, которые худрук Джигарханян презрительно называет «порнографией». Разумеется, без ведома мужа. После очередного обмана худрук устроил жене — директору своего театра разнос. После этого, по словам Джигарханяна, ему и стало плохо.
Выходить придется не только из ситуации с театром: все имущество актер отписал Виталине. Если дело дойдет до очередного развода, с чем останется знаменитый артист? Казалось бы, ситуация однозначная. Но для НТВ Виталина Цимбалюк-Романовская согласилась нарушить молчание и тоже рассказала свою версию событий.
Что же на самом деле произошло между супругами и кто во всем виноват? Вернется ли Джигарханян на сцену? И почему семейный конфликт из домашних стен выплеснулся на театральные подмостки, а затем и в прессу? Ответы на эти и другие вопросы — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
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