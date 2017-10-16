Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    Актер Армен Джигарханян госпитализирован

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Андрей Александров
    Актер Армен Джигарханян госпитализирован

    Актер Армен Джигарханян госпитализирован

    Актер Армен Джигарханян госпитализирован
  • Фото: РИА Новости, Андрей Александров

    • Знаменитый актёр театра и кино Армен Джигарханян находится на лечении в 57-й больнице Москвы.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинском учреждении, состояние народного артиста СССР оценивается как средней тяжести.

    «Да, он у нас. Температура у него нормальная, состояние средней тяжести», — подтвердили в больнице, добавив, что госпитализировали Джигарханяна 10 октября.

    В минувшие выходные в СМИ появились сообщения о якобы пропаже известного актера. Информацию в беседе с «КП» опровергла сестра артиста Марина Джигарханян.

    Марина Джигарханян: «Как пропал? В больнице человек. Брат уже немолод, у него много тяжёлых болезней. Это надо учитывать. Безусловно, ему надо было оказать помощь. Сначала к нему приехала одна скорая, помогла ему. Потом брата привезли обратно в театр. А потом его снова отправили в больницу».

    По ее словам, у актера был повышен уровень сахара.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru