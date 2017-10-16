Актер Армен Джигарханян госпитализирован

Знаменитый актёр театра и кино Армен Джигарханян находится на лечении в
57-й больнице Москвы.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинском учреждении, состояние народного артиста СССР оценивается как средней тяжести.
«Да, он у нас. Температура у него нормальная, состояние средней тяжести», — подтвердили в больнице, добавив, что госпитализировали Джигарханяна 10 октября.
В минувшие выходные в СМИ появились сообщения о якобы пропаже известного актера. Информацию в беседе с «КП» опровергла сестра артиста Марина Джигарханян.
Марина Джигарханян: «Как пропал? В больнице человек. Брат уже немолод, у него много тяжёлых болезней. Это надо учитывать. Безусловно, ему надо было оказать помощь. Сначала к нему приехала одна скорая, помогла ему. Потом брата привезли обратно в театр. А потом его снова отправили в больницу».
По ее словам, у актера был повышен уровень сахара.
«Да, он у нас. Температура у него нормальная, состояние средней тяжести», — подтвердили в больнице, добавив, что госпитализировали Джигарханяна 10 октября.
В минувшие выходные в СМИ появились сообщения о якобы пропаже известного актера. Информацию в беседе с «КП» опровергла сестра артиста Марина Джигарханян.
Марина Джигарханян: «Как пропал? В больнице человек. Брат уже немолод, у него много тяжёлых болезней. Это надо учитывать. Безусловно, ему надо было оказать помощь. Сначала к нему приехала одна скорая, помогла ему. Потом брата привезли обратно в театр. А потом его снова отправили в больницу».
По ее словам, у актера был повышен уровень сахара.
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