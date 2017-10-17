Госпитализированный Джигарханян обвинил молодую жену в воровстве

Продолжают приходить скандальные новости, касающиеся взаимоотношений Армена Джигарханяна и его молодой супруги. Ранее народный артист обвинил Виталину
Цымбалюк-Романовскую в попытке убийства, а теперь заявил, что со стороны избранницы якобы имел место факт воровства.
У здания Драмтеатра под руководством Армена Джигарханяна сегодня усилили охрану. С самого утра сюда приезжают журналисты. Все хотят видеть генерального директора Виталину Цымбалюк-Романовскую, чтобы узнать, а что она может сказать по поводу громких обвинений, которые теперь уже открыто звучат в ее адрес. И почему народный артист СССР только сейчас нарушил молчание и публично заявил, что спутница жизни его предала и якобы даже присвоила себе многомиллионное наследство?
Известно также, что актер просил не пускать женщину в больничную палату. Врачи запрещают ему волноваться. Разобраться в этой запутанной истории, на самом деле, непросто, говорит актриса Дана Назарова, хотя она и пыталась. Ведь именно после того, как бразды правления театром перешли в руки Цымбалюк-Романовской, женщина в буквальном смысле оказалась на улице. Из театра, где она прослужила почти 8 лет, ее уволили сразу после рождения сына.
Она младше его почти на полвека, сетуют знакомые и близкие Армена Борисовича. Хотя этот факт никого не смущал, пока звездная пара излучала счастье на публике. Актер то и дело повторял — он, конечно, всегда любил женщин, но на этот раз все по-настоящему.
Близкие 82-летнего артиста говорят, что Армен Борисович уже идет на поправку. И все же ему до сих пор больно от одной мысли, что человек, которому он доверял, пожалуй, больше всех, способен на такое.
Известно также, что актер просил не пускать женщину в больничную палату. Врачи запрещают ему волноваться. Разобраться в этой запутанной истории, на самом деле, непросто, говорит актриса Дана Назарова, хотя она и пыталась. Ведь именно после того, как бразды правления театром перешли в руки Цымбалюк-Романовской, женщина в буквальном смысле оказалась на улице. Из театра, где она прослужила почти 8 лет, ее уволили сразу после рождения сына.
Она младше его почти на полвека, сетуют знакомые и близкие Армена Борисовича. Хотя этот факт никого не смущал, пока звездная пара излучала счастье на публике. Актер то и дело повторял — он, конечно, всегда любил женщин, но на этот раз все по-настоящему.
Близкие 82-летнего артиста говорят, что Армен Борисович уже идет на поправку. И все же ему до сих пор больно от одной мысли, что человек, которому он доверял, пожалуй, больше всех, способен на такое.
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