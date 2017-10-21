Джигарханян: на моих глазах жена превратилась в монстра. Эксклюзив НТВ

Народный артист СССР Армен Джигарханян откровенно поделился с репортером НТВ неизвестными подробностями семейной драмы.
Новость о том, что Армен Джигарханян бесследно исчез и уже несколько дней не появлялся в собственном доме, не на шутку перепугала поклонников актера по всей стране. Жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская написала заявление в полицию и говорила, что муж просто-напросто решил сбежать из дома после ссоры. Также вдруг заявила, что актера могли похитить. Но всего лишь спустя несколько часов стало известно, что никто знаменитого артиста не похищал.
Все это время он находился в больнице и сам написал заявление в полицию, только уже на нее, на собственную жену. Джигарханян уверяет, что Виталина присвоила себе наследство актера — квартиры, деньги, даже театр, который он основал еще 20 лет назад и который назван его именем.
Так что же все-таки произошло в тот роковой вечер? Известно, что Виталина написала заявление в полицию, обзвонила морги, больницы. И в этот момент раздался тот страшный звонок.
Элина Мазур, представитель Виталины Цымбалюк-Романовской: «Виталина, привет. Это Айро. Армен Борисович больше не хочет видеть тебя в театре на должности директора».
Незнакомка словно тень всю эту неделю за спиной молодой жены Джигарханяна. Она уверяет, что Виталина, став директором театра, начала активно участвовать во всех финансовых вопросах, это кому-то и не нравилось, и единственным выходом было убрать вездесущую жену из жизни режиссера.
Элина Мазур: «В этот момент были выделены крупные деньги на реконструкцию в театре — 100 миллионов рублей».
Неужели в этой семейной драме, как в спектакле, у марионеток есть свои кукловоды? Почему знаменитому актеру неожиданно стало плохо и на грани жизни и смерти из театра его увезла не скорая?
Элина Мазур: «Появляется группа лиц кавказской национальности. Они его одевают и выводят из театра».
«Похититель» говорит, что нет никакой загадки, он давний друг режиссера. А спрятать от молодой жены его попросил сам Джигарханян.
А Виталина все наотрез опровергает, говорит, что никаких скандалов в благородном семействе не было.
Когда режиссер неожиданно ушел от жены, весь театральный мир раскололся на тех, кто против Виталины, и Эвелину Блёданс. Она, кажется, единственная, кто поддержала брошенную жену.
Армен Джигарханян, народный артист СССР: «Она на моих глазах постепенно превратилась в монстра».
Что могло произойти в тот вечер, перечеркнувший 17 лет отношений? Она хотела ребенка, а он, пережив трагедию, когда любимая дочь погибла, уснув в стоявшей в гараже машине с работающим двигателем, и, понимая, что вряд ли своими глазами увидит, как родившийся от молодой супруги ребенок пойдет хотя бы в первый класс, был категорически против.
Армен Джигарханян: «Я на всю оставшуюся жизнь буду стараться забыть ее».
Все это время он находился в больнице и сам написал заявление в полицию, только уже на нее, на собственную жену. Джигарханян уверяет, что Виталина присвоила себе наследство актера — квартиры, деньги, даже театр, который он основал еще 20 лет назад и который назван его именем.
Так что же все-таки произошло в тот роковой вечер? Известно, что Виталина написала заявление в полицию, обзвонила морги, больницы. И в этот момент раздался тот страшный звонок.
Элина Мазур, представитель Виталины Цымбалюк-Романовской: «Виталина, привет. Это Айро. Армен Борисович больше не хочет видеть тебя в театре на должности директора».
Незнакомка словно тень всю эту неделю за спиной молодой жены Джигарханяна. Она уверяет, что Виталина, став директором театра, начала активно участвовать во всех финансовых вопросах, это кому-то и не нравилось, и единственным выходом было убрать вездесущую жену из жизни режиссера.
Элина Мазур: «В этот момент были выделены крупные деньги на реконструкцию в театре — 100 миллионов рублей».
Неужели в этой семейной драме, как в спектакле, у марионеток есть свои кукловоды? Почему знаменитому актеру неожиданно стало плохо и на грани жизни и смерти из театра его увезла не скорая?
Элина Мазур: «Появляется группа лиц кавказской национальности. Они его одевают и выводят из театра».
«Похититель» говорит, что нет никакой загадки, он давний друг режиссера. А спрятать от молодой жены его попросил сам Джигарханян.
А Виталина все наотрез опровергает, говорит, что никаких скандалов в благородном семействе не было.
Когда режиссер неожиданно ушел от жены, весь театральный мир раскололся на тех, кто против Виталины, и Эвелину Блёданс. Она, кажется, единственная, кто поддержала брошенную жену.
Армен Джигарханян, народный артист СССР: «Она на моих глазах постепенно превратилась в монстра».
Что могло произойти в тот вечер, перечеркнувший 17 лет отношений? Она хотела ребенка, а он, пережив трагедию, когда любимая дочь погибла, уснув в стоявшей в гараже машине с работающим двигателем, и, понимая, что вряд ли своими глазами увидит, как родившийся от молодой супруги ребенок пойдет хотя бы в первый класс, был категорически против.
Армен Джигарханян: «Я на всю оставшуюся жизнь буду стараться забыть ее».
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