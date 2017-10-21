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    «Хотела ребенка»: Джигарханян раскрыл НТВ подробности семейного скандала. артисты, знаменитости, скандалы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Хотела ребенка»: Джигарханян раскрыл НТВ подробности семейного скандала

    «Хотела ребенка»: Джигарханян раскрыл НТВ подробности семейного скандала

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    «Хотела ребенка»: Джигарханян раскрыл НТВ подробности семейного скандала

    «Хотела ребенка»: Джигарханян раскрыл НТВ подробности семейного скандала

    «Хотела ребенка»: Джигарханян раскрыл НТВ подробности семейного скандала

      Народный артист СССР Армен Джигарханян рассказал в эксклюзивном интервью съемочной группе «Центрального телевидения» подробности громкого семейного скандала.

      Армен Джигарханян, народный артист СССР: «Виталина добивалась, чтобы у нас родился ребенок… Только авантюрист сможет придумать 80-летнему родить ребенка».

      Напомним, не так давно жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская объявила о пропаже мужа. Женщина собиралась подавать заявление в полицию. Однако знаменитый актер нашелся в одной из московских больниц. Он выступил с громкими обвинениями в адрес жены, обвинив ее в воровстве.

      смотреть«ЧП. Расследование»: «Джигарханян. Личное дело»
      «ЧП. Расследование»: «Джигарханян. Личное дело»
      В программе «ЧП. Расследование» артист назвал Цымбалюк-Романовскую «фантастическим вором» и «гадким человеком».

      В свою очередь Виталина заявила, не понимает мотивов поступка 82-летнего мужа, обвинившего ее в воровстве. По ее словам, на Джигарханяна повлияли «посторонние люди».

      Смотрите программу «Центральное телевидение» на НТВ и НТВ.Ru сегодня в 19:00.

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