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    «Провокации»: жена Джигарханяна ответила на обвинения мужа. артисты, знаменитости, скандалы, театр, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Провокации»: жена Джигарханяна ответила на обвинения мужа

    «Провокации»: жена Джигарханяна ответила на обвинения мужа

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    «Провокации»: жена Джигарханяна ответила на обвинения мужа

    «Провокации»: жена Джигарханяна ответила на обвинения мужа

    «Провокации»: жена Джигарханяна ответила на обвинения мужа

      Молодая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала НТВ скандал, касающийся ее взаимоотношений с артистом.

      Напомним, Армен Джигарханян обвинил Виталину Цымбалюк-Романовскую в попытке убийства, также знаменитый артист заявил, что со стороны избранницы якобы имел место факт воровства. Супруга Джигарханяна в эксклюзивном интервью программе НТВ «Центральное телевидение» ответила на эти обвинения.

      Виталина Цымбалюк-Романовская, супруга Армена Джигарханяна: «Может, он мог и такое сказать, я просто не знаю, что с ним до этого происходило и в каком он находится состоянии… Мне кажется, его каким-то эмоциональным состоянием воспользовались какие-то посторонние люди».

      Цымбалюк-Романовская рассказала, что у нее не было возможности попасть в больницу, в которой оказался Джигарханян.

      Виталина Цымбалюк-Романовская: «Меня в больницу не пустили, ссылаясь якобы на то, что он не хочет меня видеть, я до сих пор не могу в это поверить. Я считаю, что это провокация и манипуляции».

      По словам Цымбалюк-Романовской, «если бы ее не было рядом, то Джигарханяна мы бы потеряли давным-давно».

      Смотрите программу «Центральное телевидение» на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 21 октября, в 19:00.

      смотреть«ЧП. Расследование»: «Джигарханян. Личное дело»
      «ЧП. Расследование»: «Джигарханян. Личное дело»
      Добавим, ранее деталями семейного конфликта Армен Джигарханян поделился с журналистами программы «ЧП. Расследование». Артист назвал свою жену «фантастическим вором» и «гадким человеком».

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