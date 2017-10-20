«Провокации»: жена Джигарханяна ответила на обвинения мужа

Молодая супруга Армена Джигарханяна Виталина
Цымбалюк-Романовская прокомментировала НТВ скандал, касающийся ее взаимоотношений с артистом.
Напомним, Армен Джигарханян обвинил Виталину Цымбалюк-Романовскую в попытке убийства, также знаменитый артист заявил, что со стороны избранницы якобы имел место факт воровства. Супруга Джигарханяна в эксклюзивном интервью программе НТВ «Центральное телевидение» ответила на эти обвинения.
Виталина Цымбалюк-Романовская, супруга Армена Джигарханяна: «Может, он мог и такое сказать, я просто не знаю, что с ним до этого происходило и в каком он находится состоянии… Мне кажется, его каким-то эмоциональным состоянием воспользовались какие-то посторонние люди».
Цымбалюк-Романовская рассказала, что у нее не было возможности попасть в больницу, в которой оказался Джигарханян.
Виталина Цымбалюк-Романовская: «Меня в больницу не пустили, ссылаясь якобы на то, что он не хочет меня видеть, я до сих пор не могу в это поверить. Я считаю, что это провокация и манипуляции».
По словам Цымбалюк-Романовской, «если бы ее не было рядом, то Джигарханяна мы бы потеряли давным-давно».
Смотрите программу «Центральное телевидение» на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 21 октября, в 19:00.
Добавим, ранее деталями семейного конфликта Армен Джигарханян поделился с журналистами программы «ЧП. Расследование». Артист назвал свою жену «фантастическим вором» и «гадким человеком».
Виталина Цымбалюк-Романовская, супруга Армена Джигарханяна: «Может, он мог и такое сказать, я просто не знаю, что с ним до этого происходило и в каком он находится состоянии… Мне кажется, его каким-то эмоциональным состоянием воспользовались какие-то посторонние люди».
Цымбалюк-Романовская рассказала, что у нее не было возможности попасть в больницу, в которой оказался Джигарханян.
Виталина Цымбалюк-Романовская: «Меня в больницу не пустили, ссылаясь якобы на то, что он не хочет меня видеть, я до сих пор не могу в это поверить. Я считаю, что это провокация и манипуляции».
По словам Цымбалюк-Романовской, «если бы ее не было рядом, то Джигарханяна мы бы потеряли давным-давно».
Смотрите программу «Центральное телевидение» на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 21 октября, в 19:00.
Добавим, ранее деталями семейного конфликта Армен Джигарханян поделился с журналистами программы «ЧП. Расследование». Артист назвал свою жену «фантастическим вором» и «гадким человеком».
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