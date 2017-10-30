Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым

    Жена Армена Джигарханяна сбежала за границу

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    • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС
    Жена Армена Джигарханяна сбежала за границу

    Жена Армена Джигарханяна сбежала за границу

    Жена Армена Джигарханяна сбежала за границу
  • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС

    • Супруга Армена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская накануне покинула Россию и вернется в Москву, когда ситуация успокоится, рассказала ее помощница.

    Представитель супруги Армена Джигарханяна Элина Мазур подтвердила РИА Новости, что имеющая украинское гражданство Виталина Цимбалюк-Романовская уехала за границу. Ранее СМИ сообщили, что Цимбалюк-Романовская с матерью улетела в Грузию, откуда, возможно, отправится на Украину.

    Также Мазур отметила, что Цимбалюк-Романовская согласна на развод с Джигарханяном. Процедура расторжения брака назначена на 9 ноября, все необходимые для этого документы уже готовы.

    Ранее стало известно, что супруга знаменитого артиста уволилась по собственному желанию с поста директора имени Джигарханяна.

    На прошлой неделе в театре проводились следственные действия, полицейские возбудили уголовное дело о краже паспорта у актера. До этого артист две недели провел на лечении в московской больнице, куда поступил после ссоры с супругой.

    смотретьПосле скандального разрыва с женой Джигарханян вынужден жить в рабочем кабинете
    После скандального разрыва с женой Джигарханян вынужден жить в рабочем кабинете
    Джигарханян обвинил свою жену в воровстве и даже попытке убить его. В интервью НТВ он заявил, что прямо на его глазах жена «превратилась в монстра». Артист утверждает, что Цымбалюк-Романовская присвоила себе все его имущество и даже прибрала к рукам московский театр, который носит его имя. Тяжелее всего, говорит Джигарханян, будет пережить предательство и забыть жену.

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