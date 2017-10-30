Жена Армена Джигарханяна сбежала за границу

Супруга Армена Джигарханяна Виталина
Цимбалюк-Романовская накануне покинула Россию и вернется в Москву, когда ситуация успокоится, рассказала ее помощница.
Представитель супруги Армена Джигарханяна Элина Мазур подтвердила РИА Новости, что имеющая украинское гражданство Виталина Цимбалюк-Романовская уехала за границу. Ранее СМИ сообщили, что Цимбалюк-Романовская с матерью улетела в Грузию, откуда, возможно, отправится на Украину.
Также Мазур отметила, что Цимбалюк-Романовская согласна на развод с Джигарханяном. Процедура расторжения брака назначена на 9 ноября, все необходимые для этого документы уже готовы.
Ранее стало известно, что супруга знаменитого артиста уволилась по собственному желанию с поста директора имени Джигарханяна.
На прошлой неделе в театре проводились следственные действия, полицейские возбудили уголовное дело о краже паспорта у актера. До этого артист две недели провел на лечении в московской больнице, куда поступил после ссоры с супругой.
Джигарханян обвинил свою жену в воровстве и даже попытке убить его. В интервью НТВ он заявил, что прямо на его глазах жена «превратилась в монстра». Артист утверждает, что Цымбалюк-Романовская присвоила себе все его имущество и даже прибрала к рукам московский театр, который носит его имя. Тяжелее всего, говорит Джигарханян, будет пережить предательство и забыть жену.
Также Мазур отметила, что Цимбалюк-Романовская согласна на развод с Джигарханяном. Процедура расторжения брака назначена на 9 ноября, все необходимые для этого документы уже готовы.
Ранее стало известно, что супруга знаменитого артиста уволилась по собственному желанию с поста директора имени Джигарханяна.
На прошлой неделе в театре проводились следственные действия, полицейские возбудили уголовное дело о краже паспорта у актера. До этого артист две недели провел на лечении в московской больнице, куда поступил после ссоры с супругой.
Джигарханян обвинил свою жену в воровстве и даже попытке убить его. В интервью НТВ он заявил, что прямо на его глазах жена «превратилась в монстра». Артист утверждает, что Цымбалюк-Романовская присвоила себе все его имущество и даже прибрала к рукам московский театр, который носит его имя. Тяжелее всего, говорит Джигарханян, будет пережить предательство и забыть жену.
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