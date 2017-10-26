Джигарханян ушел от молодой жены всего с тремя сумками

В драматическом театре Армена Джигарханяна сегодня проходили обыски. Последние дни имя народного артиста не сходит с первых полос светской хроники. Один из самых любимых и востребованных актеров советского кино вступил в тяжбу с молодой женой. Он заявил, что у него украли паспорт и пытаются теперь украсть театр.
Шумиха вокруг театра не сказалась на его работе, передает корреспондент НТВ Сергей Холошевский. В четверг вечером там шел спектакль под названием «Нас ждут далеко-далеко, не здесь» — история о старике, который влюбился в молодую женщину. Это выглядит символично на фоне происходящего конфликта в семье Армена Джигарханяна.
Вся шумиха вокруг театра началась накануне после того, как представительница молодой жены Джигарханяна Виталины заявила, что происходит рейдерский захват. По ее словам, армянская группировка пришла в бухгалтерию театра и начала рыться в документах. На самом деле, как выяснилось, это были друзья Армена Борисовича, которые искали его паспорт. Сегодня полиция пришла в театр и продолжила эти поиски в рамках уголовного дела о пропаже документа.
Сам Армен Борисович после конфликта с молодой женой попал в больницу. Он вышел из медучреждения накануне. Артист подал заявление на развод и обратился в полицию.
Народный артист СССР в настоящее время находится в театре, говорят, что он ночевал внутри на раскладном диване. Известно, что он забрал из квартиры вещи — по словам друзей артиста, он взял всего три сумки. Его близкие также рассказали, что больше всего Джигарханяна удручает не утрата всего имущества, а отношение молодой жены, которую он не может простить.
Вся шумиха вокруг театра началась накануне после того, как представительница молодой жены Джигарханяна Виталины заявила, что происходит рейдерский захват. По ее словам, армянская группировка пришла в бухгалтерию театра и начала рыться в документах. На самом деле, как выяснилось, это были друзья Армена Борисовича, которые искали его паспорт. Сегодня полиция пришла в театр и продолжила эти поиски в рамках уголовного дела о пропаже документа.
Сам Армен Борисович после конфликта с молодой женой попал в больницу. Он вышел из медучреждения накануне. Артист подал заявление на развод и обратился в полицию.
Народный артист СССР в настоящее время находится в театре, говорят, что он ночевал внутри на раскладном диване. Известно, что он забрал из квартиры вещи — по словам друзей артиста, он взял всего три сумки. Его близкие также рассказали, что больше всего Джигарханяна удручает не утрата всего имущества, а отношение молодой жены, которую он не может простить.
Комментарии