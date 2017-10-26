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    Джигарханян ушел от молодой жены всего с тремя сумками. артисты, знаменитости, мошенничество, скандалы, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДжигарханян ушел от молодой жены всего с тремя сумками

    Джигарханян ушел от молодой жены всего с тремя сумками

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    Джигарханян ушел от молодой жены всего с тремя сумками

    Джигарханян ушел от молодой жены всего с тремя сумками

    Джигарханян ушел от молодой жены всего с тремя сумками
    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

      • В драматическом театре Армена Джигарханяна сегодня проходили обыски. Последние дни имя народного артиста не сходит с первых полос светской хроники. Один из самых любимых и востребованных актеров советского кино вступил в тяжбу с молодой женой. Он заявил, что у него украли паспорт и пытаются теперь украсть театр.

      Шумиха вокруг театра не сказалась на его работе, передает корреспондент НТВ Сергей Холошевский. В четверг вечером там шел спектакль под названием «Нас ждут далеко-далеко, не здесь» — история о старике, который влюбился в молодую женщину. Это выглядит символично на фоне происходящего конфликта в семье Армена Джигарханяна.

      Вся шумиха вокруг театра началась накануне после того, как представительница молодой жены Джигарханяна Виталины заявила, что происходит рейдерский захват. По ее словам, армянская группировка пришла в бухгалтерию театра и начала рыться в документах. На самом деле, как выяснилось, это были друзья Армена Борисовича, которые искали его паспорт. Сегодня полиция пришла в театр и продолжила эти поиски в рамках уголовного дела о пропаже документа.

      смотретьДжигарханян: на моих глазах жена превратилась в монстра. Эксклюзив НТВ
      Джигарханян: на моих глазах жена превратилась в монстра. Эксклюзив НТВ
      Сам Армен Борисович после конфликта с молодой женой попал в больницу. Он вышел из медучреждения накануне. Артист подал заявление на развод и обратился в полицию.

      Народный артист СССР в настоящее время находится в театре, говорят, что он ночевал внутри на раскладном диване. Известно, что он забрал из квартиры вещи — по словам друзей артиста, он взял всего три сумки. Его близкие также рассказали, что больше всего Джигарханяна удручает не утрата всего имущества, а отношение молодой жены, которую он не может простить.

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