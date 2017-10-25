Сотрудников поставили к стенке: в театре Джигарханяна сообщают о рейдерском захвате

Сотрудники Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна сообщили, что в здании театра проникли «непонятные люди», которые изымают документацию.
Пресс-секретарь Московского драмтеатра под руководством Джигарханяна Наталия Корнеева сообщила порталу Dni.Ru о рейдерском захвате. По словам представителя театра, некие люди ворвались в здание на Ломоносовском проспекте, «поставили к стенке сотрудников, принятых в штат при власти молодой жены худрука, и всячески выживают их».
Наталия Корнеева, пресс-секретарь Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна: «Сейчас происходит рейдерский захват театра. Ходят непонятные люди, изымают документы. Время от времени привозят и увозят Армена Джигарханяна. Но, очевидно, он там ничего не решает. Сотрудники театра получают многочисленные угрозы».
Представитель Джигарханяна Элина Мазур подтвердила «Телеканалу 360» сообщения о «захвате здания армянской группировкой». По ее словам, все руководство отстранено, бухгалтерия захвачена, а сам Джигарханян «сидит запертый в своем кабинете без телефонов».
Ранее сегодня Армен Джигарханян обратился в полицию, сообщив о похищении паспорта, полиция возбудила уголовное дело. Накануне артист выписался из больницы, куда попал после ссоры с молодой женой. В тот же день Джигарханян заявил о разводе с Виталиной Цымбалюк-Романовской. По словам Джигарханяна, молодая супруга его обворовала и даже пыталась убить.
В интервью программе «ЧП. Расследование» на НТВ артист рассказывал, что Виталина присвоила себе наследство актера — квартиры, деньги и даже театр, который он основал еще 20 лет назад и который назван его именем. Известно, что Цымбалюк-Романовская занимала пост директора театра и недавно уволилась по собственному желанию.
Наталия Корнеева, пресс-секретарь Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна: «Сейчас происходит рейдерский захват театра. Ходят непонятные люди, изымают документы. Время от времени привозят и увозят Армена Джигарханяна. Но, очевидно, он там ничего не решает. Сотрудники театра получают многочисленные угрозы».
Представитель Джигарханяна Элина Мазур подтвердила «Телеканалу 360» сообщения о «захвате здания армянской группировкой». По ее словам, все руководство отстранено, бухгалтерия захвачена, а сам Джигарханян «сидит запертый в своем кабинете без телефонов».
Ранее сегодня Армен Джигарханян обратился в полицию, сообщив о похищении паспорта, полиция возбудила уголовное дело. Накануне артист выписался из больницы, куда попал после ссоры с молодой женой. В тот же день Джигарханян заявил о разводе с Виталиной Цымбалюк-Романовской. По словам Джигарханяна, молодая супруга его обворовала и даже пыталась убить.
В интервью программе «ЧП. Расследование» на НТВ артист рассказывал, что Виталина присвоила себе наследство актера — квартиры, деньги и даже театр, который он основал еще 20 лет назад и который назван его именем. Известно, что Цымбалюк-Романовская занимала пост директора театра и недавно уволилась по собственному желанию.
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