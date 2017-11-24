Ментовские войны — 9
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Ментовские войны — 9
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    Этот документ уничтожит молодую жену Джигарханяна: эксклюзив НТВ. Джигарханян Армен, НТВ, артисты, браки и разводы, знаменитости, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭтот документ уничтожит молодую жену Джигарханяна: эксклюзив НТВ

    Этот документ уничтожит молодую жену Джигарханяна: эксклюзив НТВ

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    Этот документ уничтожит молодую жену Джигарханяна: эксклюзив НТВ

    Этот документ уничтожит молодую жену Джигарханяна: эксклюзив НТВ

    Этот документ уничтожит молодую жену Джигарханяна: эксклюзив НТВ

      В это воскресенье в «Новых русских сенсациях» — подробности тайной встречи двух жен Армена Джигарханяна. Кроме того, мы опубликуем документ, появления которого больше всего боится его пока еще супруга Виталина Цымбалюк-Романовская.

      В чем Татьяна Власова обвинила Виталину Цымбалюк-Романовскую и почему после этого Виталина обратилась в полицию? В эфире НТВ — решающая битва женщин народного артиста.

      Татьяна Власова: «Есть такой анекдот. Скорпион попросил слона или крокодила, кого-то большого: ты к тому дереву можешь переплыть и меня перевезти? Давай, садись. И он плывет, высаживает на берег, а тот его жалит вместо благодарности. И говорит: „Ну, такое я говно“.

      Трудно ей (Цымбалюк-Романовской — Прим.ред.) будет. Она может выйти замуж очень хорошо. Кто-нибудь ее пожалеет. Она миниатюрная, она умеет говорить, она производит впечатление на самом деле, когда подкрасится, оденется. Немножко меняться стала, когда в столицу попала. Стилисты… Вначале там плоховато было со вкусом. Она меняется. Я думаю, пожалеет ее какой-то богатый человек. Скажет: ну что, в тюрьме сидеть такой хорошенькой девочке? И женится на ней. И она уже интриговать будет там, внутри семьи или на лестничной площадке».

      И главное — «Новые русские сенсации» впервые обнародуют сенсационный документ, появления которого больше всего боится Цымбалюк-Романовская. Смотрите программу на НТВ в это воскресенье, 26 ноября, в 18:00.

      Напомним, 27 ноября, должен быть оформлен развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской. Народный артист СССР обвиняет юную супругу в попытке завладеть всем его имуществом.




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