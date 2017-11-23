В театре Джигарханяна прокомментировали слухи о госпитализации актера

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна выступил с официальным заявлением, в котором опроверг слухи о госпитализации актера и его плохого самочувствия.
Коллеги Армена Джигарханяна опровергли сообщение о госпитализации актера. Официальное заявление по этому поводу опубликовано на сайте театра.
Информация о том, что у артиста «отказали ноги», абсолютно не соответствует действительности, подчеркнули в театре.
Из сообщения Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна: «Прежде всего, хотим сообщить, что Армен Борисович чувствует себя хорошо, у него прекрасное настроение, чего он желает всем, кто искренне интересуется делами театра и переживает за него лично. Сейчас он занят обдумыванием новой постановки. Чтобы немного отдохнуть и посвятить себя исключительно творческим делам, он на несколько дней уехал в пансионат».
Ситуацию вокруг слухов о здоровье знаменитого артиста прокомментировала также и. о. директора театра Елена Гильванова. Она отметила, что ложные сведения распространяют сотрудники, которые уже не работают в творческой организации.
Елена Гильванова, и. о. директора Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна: «Наталия Корнеева не является пресс-секретарем театра, соответствующий приказ подписан (20.11.17). Поэтому она не имеет права делать заявления для прессы от имени театра. Контакты специалиста, к которому можно обращаться для получения актуальной и достоверной информации о жизни театра и его художественного руководителя, размещены на нашем официальном сайте».
Ранее СМИ со ссылкой на официальную представительницу супруги Джигарханяна Элину Мазур сообщили об экстренной госпитализации Джигарханяна, у которого из-за обострения диабета «отказали ноги». Это опроверг опекун и друг артиста бизнесмен Артур Согомонян, который заявил, что его подопечный находится на отдыхе в пансионате.
Народный артист СССР Армен Джигарханян в последние месяцы переживает непростой период. Между ним и молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской разгорелся нешуточный скандал. Прежде чем подать на развод, супруги серьезно поссорились из-за имущества, и пожилой артист даже попал в больницу. Джигарханян с негодованием отмечал, что Цымбалюк-Романовская пытается обобрать его до нитки. А Виталина говорила, что во всем виновато дурное окружение мужа — якобы это его друзья и спонсоры, в том числе опекун Согомонян, пытаются завладеть семейным имуществом.
О том, что творится в окружении Армена Джигарханяна, можно будет подробно узнать уже в это воскресенье. За день до решения по разводу бывшая супруга Армена Джигарханяна бросит вызов его молодой жене. Две соперницы сойдутся в решающей битве за народного артиста — в программе «Новые русские сенсации», 26 ноября в 18:00 на НТВ.
Информация о том, что у артиста «отказали ноги», абсолютно не соответствует действительности, подчеркнули в театре.
Из сообщения Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна: «Прежде всего, хотим сообщить, что Армен Борисович чувствует себя хорошо, у него прекрасное настроение, чего он желает всем, кто искренне интересуется делами театра и переживает за него лично. Сейчас он занят обдумыванием новой постановки. Чтобы немного отдохнуть и посвятить себя исключительно творческим делам, он на несколько дней уехал в пансионат».
Ситуацию вокруг слухов о здоровье знаменитого артиста прокомментировала также и. о. директора театра Елена Гильванова. Она отметила, что ложные сведения распространяют сотрудники, которые уже не работают в творческой организации.
Елена Гильванова, и. о. директора Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна: «Наталия Корнеева не является пресс-секретарем театра, соответствующий приказ подписан (20.11.17). Поэтому она не имеет права делать заявления для прессы от имени театра. Контакты специалиста, к которому можно обращаться для получения актуальной и достоверной информации о жизни театра и его художественного руководителя, размещены на нашем официальном сайте».
Ранее СМИ со ссылкой на официальную представительницу супруги Джигарханяна Элину Мазур сообщили об экстренной госпитализации Джигарханяна, у которого из-за обострения диабета «отказали ноги». Это опроверг опекун и друг артиста бизнесмен Артур Согомонян, который заявил, что его подопечный находится на отдыхе в пансионате.
Народный артист СССР Армен Джигарханян в последние месяцы переживает непростой период. Между ним и молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской разгорелся нешуточный скандал. Прежде чем подать на развод, супруги серьезно поссорились из-за имущества, и пожилой артист даже попал в больницу. Джигарханян с негодованием отмечал, что Цымбалюк-Романовская пытается обобрать его до нитки. А Виталина говорила, что во всем виновато дурное окружение мужа — якобы это его друзья и спонсоры, в том числе опекун Согомонян, пытаются завладеть семейным имуществом.
О том, что творится в окружении Армена Джигарханяна, можно будет подробно узнать уже в это воскресенье. За день до решения по разводу бывшая супруга Армена Джигарханяна бросит вызов его молодой жене. Две соперницы сойдутся в решающей битве за народного артиста — в программе «Новые русские сенсации», 26 ноября в 18:00 на НТВ.
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